USRED BIJELA DANA /

Strani državljanin napao Slovenku (74) na zagrebačkom Črnomercu

Strani državljanin napao Slovenku (74) na zagrebačkom Črnomercu
Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

Osumnjičeni je uhićen te je u tijeku kriminalističko istraživanje

21.11.2025.
15:45
Tajana Gvardiol
Zeljko Lukunic/pixsell
Zagrebačka policija izvijestila je da je u četvrtak oko 10.20 sati na području Črnomerca 40-godišnji stranac s reguliranim boravkom u Republici Hrvatskoj, verbalno i fizički je napao i teško ozlijedio 74-godišnju državljanku Slovenije. Motiv napada nije poznat.

Ženi je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Sveti Duh.

Osumnjičeni je uhićen te je u tijeku kriminalističko istraživanje.

