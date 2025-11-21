Strani državljanin napao Slovenku (74) na zagrebačkom Črnomercu

Zagrebačka policija izvijestila je da je u četvrtak oko 10.20 sati na području Črnomerca 40-godišnji stranac s reguliranim boravkom u Republici Hrvatskoj, verbalno i fizički je napao i teško ozlijedio 74-godišnju državljanku Slovenije. Motiv napada nije poznat.

Ženi je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Sveti Duh.

Osumnjičeni je uhićen te je u tijeku kriminalističko istraživanje.