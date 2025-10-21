Sinu i snahi s petero djece isključio struju i plin. Sud: To je obiteljsko nasilje, on tvrdi: 'Branio sam imovinu'

Općinski sud u Bjelovaru osudio je muškarca (59) zbog ekonomskog nasilja u obitelji te mu izrekao kaznu od 550 eura.

Naime, sud je utvrdio da je pedesetdevetogodišnjak jednog jutra u rujnu prošle godine došao u kuću u kojoj stanuju njegov sin i snaha s petero maloljetne djece i tjerao da se isele.

Prema presudi, otišao je korak dalje i isključio im struju i zatvorio dotok vode čime im je onemogućio sredstva za održavanje zajedničkog kućanstva i skrb o djeci. Na sudu se pravdao da im je to najavio jer nisu plaćali račune.

"Kuću su koristili bez ikakve naknade, nisu plaćali režije i napravili su veliku materijalnu štetu. Zbog toga sam ih u kolovozu pismenim putem tražio da se isele iz moje kuće i dao im rok od mjesec dana da si nađu drugi smještaj", tvrdio je muškarac, a citirao ga je Bjelovar live.

On smatra da se nije nasilnički ponašao, već "branio svoju imovinu".

Međutim, sud to tako nije protumačio pa mora platiti 550 eura kazne za prekršaj iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.

