Pao manijak iz Hrvatske koji je zlostavljao djecu: Vrbovao ih i slao slike spolovila

Koprivničko-križevačka policija i Služba kibernetičke sigurnosti Ravnateljstva policije proveli su kriminalističko istraživanje nad 41-godišnjim Hrvatom zbog sumnje da je spolno zlostavljao i iskorištavao djecu.

Sumnja je da je osumnjičeni tijekom duljem razdoblja putem internetskih platformi i aplikacija za razmjenu poruka "pristupao, pribavljao, pohranjivao i dijelio sadržaje koji prikazuju spolno zlostavljanje djece čime je počinio ukupno četiri kaznena djela Iskorištavanje djece za pornografiju", navodi policija.

U sklopu istrage otkriveno je da je počinio još 11 kaznenih djela koja uključuju iskorištavanje djece za pornografiju, upoznavanje djece za pornografiju i mamljenje djece za zadovoljenje spolnih potreba.

Identificirane četiri žrtve

Sve su četiri njegove žrtve iz Hrvatske.

Kako navodi policija, počinitelj je tijekom više godina koristeći aplikacije s end-to-end enkripcijom razmjenjivao materijal seksualnog zlostavljanja djece kao član više grupa u kojima su bili sudionici iz drugih zemalja koji su dijelili takav sadržaj.

"Počinitelj je na opisani način komunicirao s najmanje 150 članova iz različitih zemalja, koji su međusobno razmjenjivali materijale seksualnog zlostavljanja djece, svjestan da se radi o sadržaju seksualnog zlostavljanja djece te s izravnom namjerom da se takav sadržaj dijeli i pregledava unutar navedene grupe", objavljeno je.

Pretragom uređaja i medija policija je pronašla više od 200 fotografija i videozapisa spolnog zlostavljanja djece. Predator je koristio lažne profile na aplikacijama i tako se javljao žrtvama, s njima razgovarao na seksualno eksplicitan način, dostavljao im materijalne spolnog zlostavljanja djece i od njih tražio da sami kreiraju i šalju mu vlastite seksualno eksplicitne sadržaje.

Upozorenje roditeljima

Svoje je žrtve navodio na seksualno eksplicitnu komunikaciju i radnje, slao im slike svog spolovila i materijale iz drugih grupa gdje su se takvi sadržaji razmjenjivali.

Kriminalističko istraživanje je pokrenuto nakon što je Europol dobio obavijest Nacionalnog centra za nestalu i eksploatiranu djecu prema kojima je korisnik chat aplikacije s IP adrese u Hrvatskoj distribuirao materijale seksualnog zlostavljanja djece.

Kriminalističko istraživanje i dalje je u tijeku radi identifikacije svih potencijalnih žrtava i prikupljanja digitalnih dokaza.

Policija je uputila apel roditeljima i skrbnicima da razgovaraju s djecom o njihovom ponašanju na internetu i nadziru s kime i kako komuniciraju. Pozivaju ih da odmah prijave svaku sumnju na zlouporabu ili neprikladnu komunikaciju.

