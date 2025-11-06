FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MUČNE SNIMKE /

Pao manijak iz Hrvatske koji je zlostavljao djecu: Vrbovao ih i slao slike spolovila

Pao manijak iz Hrvatske koji je zlostavljao djecu: Vrbovao ih i slao slike spolovila
×
Foto:

Sve su četiri njegove žrtve iz Hrvatske

6.11.2025.
17:09
Dunja Stanković
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Koprivničko-križevačka policija i Služba kibernetičke sigurnosti Ravnateljstva policije proveli su kriminalističko istraživanje nad 41-godišnjim Hrvatom zbog sumnje da je spolno zlostavljao i iskorištavao djecu. 

Sumnja je da je osumnjičeni tijekom duljem razdoblja putem internetskih platformi i aplikacija za razmjenu poruka "pristupao, pribavljao, pohranjivao i dijelio sadržaje koji prikazuju spolno zlostavljanje djece čime je počinio ukupno četiri kaznena djela Iskorištavanje djece za pornografiju", navodi policija. 

U sklopu istrage otkriveno je da je počinio još 11 kaznenih djela koja uključuju iskorištavanje djece za pornografiju, upoznavanje djece za pornografiju i mamljenje djece za zadovoljenje spolnih potreba.

Identificirane četiri žrtve

Sve su četiri njegove žrtve iz Hrvatske. 

Kako navodi policija, počinitelj je tijekom više godina koristeći aplikacije s end-to-end enkripcijom razmjenjivao materijal seksualnog zlostavljanja djece kao član više grupa u kojima su bili sudionici iz drugih zemalja koji su dijelili takav sadržaj. 

"Počinitelj je na opisani način komunicirao s najmanje 150 članova iz različitih zemalja, koji su međusobno razmjenjivali materijale seksualnog zlostavljanja djece, svjestan da se radi o sadržaju seksualnog zlostavljanja djece te s izravnom namjerom da se takav sadržaj dijeli i pregledava unutar navedene grupe", objavljeno je. 

Pretragom uređaja i medija policija je pronašla više od 200 fotografija i videozapisa spolnog zlostavljanja djece. Predator je koristio lažne profile na aplikacijama i tako se javljao žrtvama, s njima razgovarao na seksualno eksplicitan način, dostavljao im materijalne spolnog zlostavljanja djece i od njih tražio da sami kreiraju i šalju mu vlastite seksualno eksplicitne sadržaje. 

Upozorenje roditeljima

Svoje je žrtve navodio na seksualno eksplicitnu komunikaciju i radnje, slao im slike svog spolovila i materijale iz drugih grupa gdje su se takvi sadržaji razmjenjivali. 

Kriminalističko istraživanje je pokrenuto nakon što je Europol dobio obavijest Nacionalnog centra za nestalu i eksploatiranu djecu prema kojima je korisnik chat aplikacije s IP adrese u Hrvatskoj distribuirao materijale seksualnog zlostavljanja djece. 

Kriminalističko istraživanje i dalje je u tijeku radi identifikacije svih potencijalnih žrtava i prikupljanja digitalnih dokaza.

Policija je uputila apel roditeljima i skrbnicima da razgovaraju s djecom o njihovom ponašanju na internetu i nadziru s kime i kako komuniciraju. Pozivaju ih da odmah prijave svaku sumnju na zlouporabu ili neprikladnu komunikaciju. 

POGLEDAJTE VIDEO: Slavonac silovao ovcu, kobilu i mrtvu kokoš, čeka ga apsurdna kazna

Zlostavljanje DjeceSeksualno ZlostavljanjePolicijaEuropol
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
MUČNE SNIMKE /
Pao manijak iz Hrvatske koji je zlostavljao djecu: Vrbovao ih i slao slike spolovila