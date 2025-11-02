S 3,17 promila preživio nemoguće: Udario prometni znak, sletio u kanal, zabio se u most i završio na krovu

Pravo je čudo da je pijani vozač (30) samo lakše ozlijeđen u prometnoj nesreći u mjestu Bakić kod Slatine nakon što je sletio s ceste i prevrnuo se na krov.

Policija je izvijestila da se nesreća dogodila u petak iza 21 sata te da je vozač s 3,17 promila alkohola u krvi vrludao po cesti, zakačio bankinu i prešao u suprotnu traku.

Automobil se zatim zanio, ponovno prešao bankinu te udario u prometni znak i sletio u kanal, gdje je udario u zemljani most i završilo na krovu.

Lokalni portal ICV je objavio fotografiju s mjesta nesreće, na kojoj se vidi kako su vatrogasci izvlačili vozača iz vozila.

"Daljnjim provjerama utvrđeno je da je vozač pod utjecajem alkohola od 3,17 g/kg alkohola te da mu je ranije oduzeta vozačka dozvola.

Vozač je uhićen, a izuzeti su mu uzroci krvi i urina radi daljnjeg vještačenja", dodaju iz virovitičko-podravske policije.

U prometnoj nesreći je nastala materijalna šteta, dok je vozač lakše ozlijeđen.

Protiv njega slijedi podnošenje Optužnog prijedloga nadležnom sudu zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a za najteže prekršaje upravljanja vozilom s oduzetom vozačkom dozvolom i pod utjecajem alkohola predviđena novčana kazna od 2640 do 5300 eura ili kazna zatvora do 60 dana te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom 6 mjeseci i 12 negativnih prekršajnih bodova.

