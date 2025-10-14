Policija molila za pomoć! Ruži (91) se izgubio svaki trag kraj Lipika, pronašli su je!
U trenutku nestanka bila je odjeven u smeđi džemper i smeđu suknju, ispod suknje je nosila plavu pidžamu i papuče
23.06 - Policija je vrlo brzo poslala obavijest da je potraga za nestalom osobom obustavljena budući da je ista pronađena na području grada Lipika.
22.44 - Na području Dobrovca kraj Lipika u Požeško-slavonskoj županiji nestala je Ruža Tvarušek rođena 1934. godine. Kako se navodi, Ruža se udaljila s adrese u nepoznatom pravcu. Policija je pokrenuli su potragu, a građani se mole za pomoć.
Ruža Tvarušek visoka je 165 cm, slabije tjelesne građe, ima sijedu kosu i smeđe oči. Uši su joj srednje veličine, lice ovalno, a broj obuće nosi 40.
Javite se ako ste ju vidjeli
Svi koji imaju bilo kakve informacije o nestaloj osobi trebaju se javiti policiji na broj 192, kontaktirati najbližu policijsku postaju ili podatke dostaviti putem stranice Nacionalne evidencije nestalih osoba (nestali.gov.hr). Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.