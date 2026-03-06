Opaki recidivist 'pao' na Maksimiru: Policija ga pospremila u zatvor

Zagrebačka policija uhitila je 28-godišnjeg vozača koji je u srijedu navečer na Maksimiru vozio pod utjecajem alkohola, unatoč izrečenoj zabrani upravljanja vozilom i isteku vozačke dozvole.

Incident se dogodio 4. ožujka oko 23.45 sati kada se 28-godišnjak osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka kretao Maksimirskom cestom prema istoku. Kod kućnog broja 150 zaustavili su ga policijski službenici Mobilne jedinice prometne policije Ravnateljstva policije.

Kontrolom vozila i vozača policija je utvrdila da je bio za volanom s 1,39 promila alkohola u krvi. Također je utvrđeno da je vozio iako mu je bila izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije te da mu je vozačka dozvola istekla.

Budući da je riječ o ponavljaču prometnih prekršaja, vozač je uhićen i smješten u posebne prostorije policije, nakon čega je priveden na nadležni prekršajni sud. Policija je u optužnom prijedlogu zatražila kaznu zatvora od 60 dana, no sud mu je odredio zadržavanje u zatvoru u trajanju od 15 dana.

