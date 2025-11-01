KAOS U DALMACIJI /

Širi se snimka: Potukli se radnici nasred mosta u Omišu

Foto: Tiktok/boljahrvatska

Za više detalja i potvrdu incidenta obratili smo se splitsko-dalmatinskoj policiji, a njihov odgovor ćemo objaviti čim stigne

1.11.2025.
16:32
Dunja Stanković
Tiktok/boljahrvatska
Udruga "Za bolju Hrvatsku" najavila je prosvjed "za spas hrvatske kulture i zabranu uvoza stranih radnika" na splitskoj Rivi iduće subote, nakon što se društvenim mrežama proširila snimka tučnjave, navodno stranih radnika, na omiškom mostu. 

Snimku, koja je prema tvrdnjama autora nastala u petak u popodnevnim satima nasred mosta u Omišu, prikazuje više radnika u žutim prslucima kako se naguravaju, a onda i međusobno udaraju na mjestu gdje se obavljaju radovi. 

@boljahrvatska 📣 NAJAVA PROSVJEDA – SPLIT, 09.11. – SPLITSKA RIVA 🇭🇷 📅 Nedjelja, 09. studenog 2025. 🕚 11:00 sati U petak, 31. listopada oko 18:30 sati, na Omiškom mostu izbila je tučnjava među stranim radnicima. Radove, naravno, ne izvode domaći radnici, već jeftinija strana radna snaga. Od kud ti pravo, od kud ti pravo reći da zemlju ti ovu voliš više od mene? Udruga za bolju Hrvatsku #omiš #omis #dalmacija #migranti #straniradnici ♬ original sound - Bolja Hrvatska

"Radove, naravno, ne izvode domaći radnici, već jeftinija radna snaga", napisali su ispod videa i pozvali pratitelje na prosvjed. 

Za više detalja i potvrdu incidenta obratili smo se splitsko-dalmatinskoj policiji, a njihov odgovor ćemo objaviti čim stigne. 

Ista je udruga organizirala prosvjede u drugim gradovima gdje su organizatori istaknuli da Hrvatsku žele obraniti od "zamjene stanovništva". 

Inače, krajem listopada Hrvatske su ceste objavile da kreću radovi na dionici Jadranske magistrale, gdje je planirana izgradnja rotora te sanacija mosta preko Cetine. Radove na mostu inače obavlja samoborska tvrtka Mar. 

POGLEDAJTE VIDEO: Božinović o stranim radnicima: 'Postoji jedna siva zona koju mi nismo baš računali'

OmišMostTučnjavaCrna Kronika
Širi se snimka: Potukli se radnici nasred mosta u Omišu