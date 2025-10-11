Zagrepčanin je ovaj paket naručio iz SAD-a. Bolje da nije, jer policija mu je pokucala na vrata
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 34-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku
Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjim muškarcem zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.
Sumnjiči ga se da je putem interneta iz Sjedinjenih Američkih Država naručio veliku količinu droge s namjerom daljnje preprodaje.
Kako je utvrđeno istragom, osumnjičeni je, kršeći Zakon o suzbijanju zlouporabe droga, naručio ukupno 1319 grama smole konoplje. Droga mu je dostavnom službom isporučena u poštanskoj pošiljci na kućnu adresu na području zagrebačke Trešnjevke.
Policijski službenici su u četvrtak, 9. listopada, pretražili dom i druge prostorije koje koristi osumnjičeni te su tom prilikom pronašli digitalnu vagu. Pregledom poštanske pošiljke koja je bila adresirana na njega, pronađene su dvije plastične kutije ispunjene smolom konoplje.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 34-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.