Zagrepčanin je ovaj paket naručio iz SAD-a. Bolje da nije, jer policija mu je pokucala na vrata

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjim muškarcem zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Sumnjiči ga se da je putem interneta iz Sjedinjenih Američkih Država naručio veliku količinu droge s namjerom daljnje preprodaje.

Foto: Puz

Kako je utvrđeno istragom, osumnjičeni je, kršeći Zakon o suzbijanju zlouporabe droga, naručio ukupno 1319 grama smole konoplje. Droga mu je dostavnom službom isporučena u poštanskoj pošiljci na kućnu adresu na području zagrebačke Trešnjevke.

Policijski službenici su u četvrtak, 9. listopada, pretražili dom i druge prostorije koje koristi osumnjičeni te su tom prilikom pronašli digitalnu vagu. Pregledom poštanske pošiljke koja je bila adresirana na njega, pronađene su dvije plastične kutije ispunjene smolom konoplje.

Foto: Puz

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 34-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.