Austrijski mediji su i u nedjelju nastavili pratiti zbivanja oko stravičnog ubojstva troje djece koje je u noći s petka na subotu u Zagrebu počinio Austrijanac Harald Kopitz. Neki od njih, poput tabloida Heute, pisali su i o tajnom Kopitzovom životu, ispunjenom drogom i prostitucijom, ali i njegovom opčinjenošću idejom da blizanci od sedam i dječak od četiri godine uopće nisu njegova djeca.

No, sve će biti poznato kada Državno odvjetništvo, koje 56-godišnjeg Austrijanca tereti za teško ubojstvo, dovrši istragu, koja će se, između ostalog, temeljiti i na medicinskim, pravnim i drugim vještačenjima.

Pojašnjenje, a ne osuda

Pomoći bi im mogao i intervju s kliničkom psihologinjom iz Salzburga, Andreom Hammerer, koji je objavljen u listu Österreich. Ona se već 25 godina bavi zločincima i nasilnicima. Najprije je prokomentirala Kopitzovu oproštajnu poruku na Facebooku u kojoj on spominje bivšu suprugu, partnericu, masonsku braću...

"To što čini je zapravo pojašnjenje toga što čini, za one koji ostaju. On pojašnjava kako svoju sadašnju prijateljicu ne može zaštititi od svoje bivše žene, koja je navodno nije bila dobra prema njoj. On svojoj djeci nije mogao više financijski nešto više ponuditi, na što je bio naučen. On ni sebi samom više nije mogao nešto priuštiti. To su zapravo objašnjenja, koja trebaju značiti da on u smrt uzima i svoju djecu, jer ne očekuje da će im netko moći pomoći ili im ponuditi bolji život. To govori o depresivnoj konstrikciji i očaju, gdje više ne vidi smisao života kako za sebe tako ni za svoju djecu. Ako zločinca želimo razumjeti, tada se iz njegovog kuta gledanja radi o tome da je želio zaštititi svoju djecu od svijeta, u kojem ona ne mogu preživjeti“, ustvrdila je Hammerer, dodajući da njegove riječi nisu optužba prema bližnjima.

Koji mu je motiv?

Kopitz je spominjao ljubavne i financijske probleme, pa je pitanje što je od toga bio motiv zločina? "Moramo prvo pogledati što je bila motivacija, kako bi u slijedećem koraku mogli spriječiti takove zločine. Otkako je korona prisutna mnogima nedostaje neka životna perspektiva. Mislili smo da će cjepivo biti 'gamechanger', ali sada se ispostavlja da ono to ipak nije. Zdvojnost je velika. Sada na ovom svijetu žive i ljudi koji su nešto slično planirali, jer se osjećaju bespomoćno i ništa ne mogu promijeniti u stanju u kojem se nalaze“, smatra austrijska psihologinja.

List u nastavku članka podrobnije obrazlaže probleme koje su zadesili Kopitza. Tako pišu da su mu "djeca postajala sve veći problem", pogotovo, jer je nakon razvoda upoznao novu ženu koja je, prema njegovim riječima, bila "ljubav njegovog života". No, ona ga je ostavila, navodno zbog "novčanih problema i lošeg odnosa prema njegovoj bivšoj ženi", nakon čega je ubio djecu, pa potom pokušao i sebe "koktelom tableta". Podsjećaju da i u ovom slučaju vrijedi pravilo da je svatko nedužan dok mu se ne dokaže krivnja.

Iz bolnice bi mogao izaći u roku dva dana

Iz KBC-a Sestre milosrdnice danas su izvijestili da je muškarac stabilno , pri svijest i nije životno ugrožen.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

"Pacijent je smješten na jedinici intenzivne skrbi i pod konstantnim je nadzorom policije. Nije životno ugrožen, sve životne funkcije pacijenta su stabilne. Od jučer i dalje pri svijesti", naveo je ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice, dr. Davor Vagić, u kratkom priopćenju medijima.

Dodao je da se otpuštanje 56-godišnjeg pacijenta iz bolnice očekuje u sljedeća dva dana.