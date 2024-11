Mladić pokrao prijatelje pa častio ljude pred dućanom: 'Sve sam potrošio'

Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici podiglo je optužnicu protiv mladića (21) iz jednog đurđevačkog prigradskog nasilja. Priznao je dva dijela krađe.

U ožujku je u večernjim satima ušao u klijet u kojoj je spavao muškarac. Uzeo je i za sebe zadržao kuvertu u kojoj se nalazilo 1.900 eura. Malo više od dva mjeseca kasnije, isti muškarac je iz novčanika koji se nalazio u otključanom automobilu ukrao 250 eura. Optužnicom se predložilo osam mjeseci zatvora za prvu, odnosno šest za drugu krađu. Mladić ipak neće ići iza rešetaka već će kaznu zamijeniti radom za opće dobro, piše Podravski.hr.

Sve priznao

Dok je trajao istražni postupak, 21-godišnjak je priznao krivnju. Poručio je da je s prijateljima bio u klijeti. Na podu ispred pronašli su bijelu kuvertu s novcem. Dodaje da s u bili pijani. "Uzeo sam novac iz kuverte i odnio ga. Ne znam zašto sam to napravio i što sam time htio postići, a već sam ujutro požalio. Vratio sam novčani iznos od 1470 eura, a ostatak sam novca u međuvremenu potrošio iako sam znao da je to kuverta s novcima mog prijatelja", ispričao je mladić.

Priznao je i krađu iz auta, iako tvrdi da je uzeo samo 55 eura. "Vlasnika automobila iz kojeg sam ukrao novac poznajem i družimo se oko dvije godine. Tako smo i tog dana bili zajedno u društvu u dva, tri kafića, gdje me je on častio pićem. Vidio sam da je prilikom izlaska iz auta bacio novčanik na suvozačevo sjedalo i kada sam se kasnije pijan vraćao do auta, uzeo sam novce iz novčanika i novčanik stavio u središnji pretinac u autu", objasnio je 21-godišnjak i dodao da se to dogodilo u trenucima kada ga je prijatelj vozio kući, a čovjek se nakratko zaustavio kod svoje kuće.

Da situacija bude bizarnija, kada su stigli ispred dućana, optuženi mladić sve ljude koji su bili ispred častio je ukradenim novcem. "Tako sam potrošio sav novac koji sam mu prethodno uzeo iz novčanika", govori mladić.

Druga verzija priče

Ljudi kojima je ukrao novac imaju pak drugačiju verziju priče. Vlasnik klijeti rekao je da se s prijateljem dogovorio da će od njega kupiti rabljeni automobil i zajedno su otišli u klijet. S njima su bila još dva muškarca, među njima i optuženi 21-godišnjak, koji je znao da on u tom trenutku kod sebe ima veću svotu novca.

"Poslije 22 sata otišao sam spavati u klijet, a drugi dečki ostali su na terasi i nastavili pričati. Na sebi sam imao 'duksericu' na kojoj se na prednjoj strani na sredini nalazio veliki džep i tamo sam smjestio kuvertu, a na majici sam imao jaknu. Kada sam se probudio, shvatio sam da kuverte s novcima više nema, a kada sam došao na terasu, svi su rekli da ne znaju gdje je. Pretražili smo klijet i prostor oko nje, no kuvertu nismo našli. Kasnije su mi rekli da me 21-godišnjak dva puta išao buditi i da je sam ulazio u klijet pa sam posumnjao da mi je upravo on uzeo kuvertu s novcima", rekao je čovjek i dodao da od tada ne komunicira s lopovom.

