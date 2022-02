Deset dana je prošlo od ubojstva u kafiću usred bijela dana, kada je Romano Brnada pred svjedocima na smrt pretukao ženu od 67 godina. Toga dana u smjeni je bio dvadesetdvogodišnji konobar, koji je i danas na poslu. Pružena mu je psihološka pomoć, a na poslao se vratio jer mu je to lakše nego sjediti kod kuće i razmišljati.

O traumi ne želi govoriti. "Neprijatno je malo, malo sam srdit, ljut, kako ubiti ženu", rekao je za RTLNikola Manevski iz Rijeke.

Poremećaj ličnosti?

Nakon ubojstva Brnada je ulicom hodao gol te je takav došetao i do policije. Uhićen je te je trenutno na zagrebačkoj zatvorskoj psihijatriji. Stručnjaci tvrde da ovakav zločin mogu napraviti osobe s poremećajem ličnosti.

"U toj velikoj grupi se nalaze neki koji su stvarno dovoljno drukčiji i u pogledu izražavanja agresivnosti, odnosno, manjka empatije. Osobito kada se nađe zajedno s nekim drugim stanjima, da li su to stanja opitosti ili psihoza ili tko zna što drugo još. Što onda stvarno može dovest do tako nekih groznih situacija. Moja glavna poruka je da psihički poremećaj ne znači zlo, nije isto što i zlo. Nego upravo nešto što se, u ovom slučaju groznom, spojilo", objašnjava psihijatar Igor Girotto.

Misli da su jako male šanse da on sad dodatno odglumi bolest kako bi se na neki način izvukao. "Jer zato služi ta struka forenzika unutar psihijatrije, koja upravo to radi. Procjenjuje koliko je nešto počinjeno zbog utjecaja bolesti, a ne zbog toga što je to napravio netko samo tako, iz nekih svojih motiva, a ne zbog bolesti. To je sad stvar procjene stručnjaka."