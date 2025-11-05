HOROR /

Psi kod Benkovca napali i izgrizli prolaznika: Vlasnik (76) ih držao bez nadzora

Foto: David Jerkovic/pixsell/ilustracija

Psi su u nedjelju istrčali iz dvorišta na ulicu i napali muškarca, kojem su mu utvrđene lakše tjelesne ozljede

5.11.2025.
10:29
danas.hr
David Jerkovic/pixsell/ilustracija
Protiv muškarca (76) s benkovačkog područja podnesena je kaznena prijava nakon što su njegova dva psa, koja je držao bez nadzora, u Bruškoj napala i ozlijedila prolaznika (65). Policija sumnjiči vlasnika za kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, objavili su iz zadarske policije.

Psi su u nedjelju, 2. studenog, oko 8.45 sati istrčali iz dvorišta na ulicu i napali muškarca, kojem je pružena liječnička pomoć u Benkovcu, gdje su mu utvrđene lakše tjelesne ozljede.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja u Policijskoj postaji Benkovac-Obrovac, protiv osumnjičenog vlasnika podnesena je prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru, stoji u priopćenju policije.

Kako bi se spriječili ovakvi i slični događaji, policija je ovom prilikom podsjetila građane na obvezu odgovornog postupanja s kućnim ljubimcima i važnost držanja životinja pod stalnim nadzorom.

