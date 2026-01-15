FREEMAIL
DVOJICA U BIJEGU /

Provalili u kuću te ukrali sef u vrijednosti 250.000 €: Pogledajte što je sve bilo u njemu

Provalili u kuću te ukrali sef u vrijednosti 250.000 €: Pogledajte što je sve bilo u njemu
Foto: Ilustracija Zeljko Lukunic/pixsell

Za dvojicom osumnjičenika policija i dalje intenzivno traga

15.1.2026.
16:32
danas.hr
Ilustracija Zeljko Lukunic/pixsell
Policija je provela kriminalističko istraživanje nad 31-godišnjom ženom zbog sumnje u tešku krađu. Sumnja se da je kazneno djelo počinila s 38-godišnjim muškarcem i još jednom muškom osobom.

Prema policiji, tijekom studenoga 2025. godine provalili su u kuću na području zagrebačkog centra. Iz kuće su ukrali metalni sef s novcem i nakitom. Šteta se procjenjuje na oko 250 tisuća eura.

Tijekom istrage policija je pretražila domove na području PU bjelovarsko-bilogorske. Pronađeni su zlatni nakit, više mobitela, ručni sat i drugi predmeti za koje se sumnja da su ukradeni.

Foto: Pu Zagrebačka

Osumnjičena je predana pritvorskom nadzorniku. Protiv nje je podneseno posebno izvješće Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Za dvojicom osumnjičenika policija i dalje intenzivno traga.

Provalili u kuću te ukrali sef u vrijednosti 250.000 €: Pogledajte što je sve bilo u njemu