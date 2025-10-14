Prometna nesreća na A7: HAK objavio upozorenje

Zbog prometne nesreće na autocesti A7 između čvora Učka i čvora Rijeka zapad u smjeru Križišća promet se odvija uz ograničenje, upozoravaju u petak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Na cestama u unutrašnjosti ponegdje ima magle. Mogući su odroni. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Vozačima HAK savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Zbog radova danas od 9 sati do 20. lipnja iduće godine zatvara se dionica državne ceste DC44 Livade-Istarske toplice, a promet će se odvijati obilazno.

Večeras od 22 do 6 ujutro bit će prekinut promet na Jadranskoj magistrali između čvorova Brijesta i Zaradeže, zbog radova u tunelima Kamenice i Debeli Brijeg.

Vrijeme danas

Na Jadranu i u predjelima uz njega u petak će prevladavati pretežno sunčano vrijeme, a drugdje u unutrašnjosti promjenjivo oblačno s poslijepodne češćim sunčanim razdobljima te uglavnom suho, prognoziraju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita i jaka, u drugom dijelu dana prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.

Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se od 15 do 18, a na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 24 Celzijeva stupnja.

