Vozač kosovskog autobusa, 52-godišnji državljanin Kosova koji je u nedjelju ujutro na autocesti A3 kod Slavonskog Broda skrivio prometnu nesreću u kojoj je poginulo desetero ljudi, priveden je danas ponovno na ispitivanje u Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu. Kako javlja N1, on se pred istražnim sucem branio šutnjom. Odluka o istražnom zatvoru bit će donesena sutra u 9 sati.

“Ispitao sam prijavljenika, branio se šutnjom. Branitelj mu je određen po službenoj dužnosti”, rekao je rekao je zamjenik županijske državne odvjetnice Franjo Kopunić.

Uz desetero poginulih, u nesreći autobusa koji je vozio iz Frankfurta u Prištinu ozlijeđeno je 45 osoba, od kojih su dvoje zadobili teške ozljede. Dosad je identificirano osmero poginulih putnika, a identifikacija preostalih dvoje je u tijeku. Preživjeli u nesreći bit će danas i sutra prebačeni na Kosovo. Vozač autobusa priznao je da je u jednom trenutku zaspao za upravljačem.

Prije prevrtanja autobusom zahvatio zelenu površinu

Vozač je u 10,40 sati bio predan pritvorskom upravniku Policijske uprave brodsko-posavske, a oko 13 sati dovezen u Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu, gdje će biti ispitan te će biti donesena odluka o njegovu pritvoru.

Policija vozača sumnjiči za počinjenje prometne nesreće, jer se nije kretao voznom trakom, te je vozilom zahvatio travnatu površinu nakon čega je došlo do prevrtanja autobusa. Za to je kazneno djelo predviđena kazna do 15 godina zatvora.

Jedna od najtežih nesreća u Hravtskoj

Istražni postupak o prometnoj nesreći na A3 još traje, a vozač će biti predan pritvorskom nadzorniku za kazneno djelo izazivanja nesreće u cestovnom prometu, za koje je predviđena kazna do 15 godina zatvora, rekao je u ponedjeljak glavni ravnatelj policije Nikola Milina u Strugi Banskoj.

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina je rekao kako je riječ o jednoj od najtežih nesreća u hrvatskoj povijesti, sa 10 smrtno stradalih, 15 teško i 30 lakše ozlijeđenih. On je istodobno izrazio sućut obiteljima stradalih i kosovskom narodu.

Potvrdio je kako je vozač uhićen, te će tijekom ponedjeljka biti predan pritvorskom nadzorniku za kazneno djelo izazivanja nesreće u cestovnom prometu, za koje je predviđena kazna do 15 godina zatvora.

'Takve se nesreće ne mogu spriječiti samo penaliziranjem'

"Hrvatska policija je proteklih godina uložila značajne napore u sprječavanju nesreća u prometu, kako bi sigurnost prometa bila na što višoj razini. I alkohol, i neprilagođena brzina, i nekorištenje pojasa su uzročnici teških stradavanja. I nadalje će policija raditi akcije u prometu", istaknuo je Milina.

Glavni ravnatelj policije izvijestio je da su sve provjere, vještačenja i dokazne radnje o nesreći u tijeku, a svi će detalji biti poznati nakon istražnog postupka. Spomenuo je kako je prošle godine bilo najmanje nesreća i smrtnih stradavanja dosad. Na spomenutoj dionici A3 je dosad bilo dosta nesreća, jer je riječ o monotonoj dionici. Unatoč svih poduzetih mjera ovakve je nesreće gotovo nemoguće spriječiti, zaključio je Milina.

Da su uz policiju i sve druge žurne službe pri nesreći savjesno i brzo odradile svoju zadaću, potvrdio je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Stanje ozlijeđenih, kako je rekao, sada je stabilno.

"Takve se nesreće ne mogu spriječiti samo penaliziranjem, već preventivnim akcijama, koje policija stalno provodi. Stanjem u prometu ne možemo biti zadovoljni sve dok ima ovakvih nesreća", rekao je Božinović.