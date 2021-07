U prometnoj nesreći koja se jučer dogodila na autocesti A3 kod Slavonskog Broda smrtno je stradalo 10 osoba, Hitna pomoć zbrinula je 44 osobe od kojih je 15 teško stradalih.

'Nije bilo pogoršanja stanja ozlijeđenih'

Noć je protekla relativno mirno, nije bilo pogoršanja stanja, rekao je za N1 ravnatelj Opće bolnice Slavonski Brod Josip Samardžić.

"Od 42 zaprimljena i dalje imamo dvoje na intenzivnoj. Jučer je obavljeno ukupno sedam operativnih zahvata. Pacijenti se i dalje nadgledaju. Dio pacijenata će tijekom prijepopodneva biti otpušten", dodao je. Istaknuo je da su pacijenti prošli stanje šoka. "Psihološka pomoć i dalje je prisutna", kaže Samardžić.

Vozač će danas biti predan pritvorskom nadzorniku

Vozač autobusa u kojem je jučer rano ujutro, nedaleko Slavonskog Broda, život izgubilo deset osoba, a više desetaka ih je ozlijeđeno, tijekom prijepodneva bit će predan zatvorskom nadzorniku, za SBplus potvrdio je Damir Brezić, policijski službenik za odnose s javnošću Policijske uprave brodsko-posavske.

"Nakon što ga tijekom prijepodneva predamo pritvorskom nadzorniku, naknadno će biti priveden i u Državno odvjetništvo na prvo ispitivanje. Državno odvjetništvo će donijeti potom odluku o daljnjem tijeku postupka, odnosno o tome hoće li za vozača zatražiti pritvor ili će se ga pustiti na slobodu", kazao je Brezić, dodavši kako Državno odvjetništvo vozača može ispitati i sutra tijekom prijepodneva, no izglednije je kako će se sve odigrati danas tijekom dana.

Inače, vozača se sumnjiči za kazneno djelo počinjenje kaznenog djela iz članka 227 Kaznenog zakona Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Prema tom članku, ovisno za koju se klasifikaciju djela bude teretio vozač, predviđena je zatvorska kazna u trajanju od šest mjeseci do čak 12 godina.

'Neću ovo nikada zaboraviti'

Nesreću u autobusu smrti kod Slavonskog Broda, u kojoj je u nedjelju ujutro poginulo 10 osoba, a više desetaka je ozlijeđeno, preživjeli su Ramo Gashi i njegova supruga Kada, koja je hospitalizirana u brodskoj bolnici s ozljedom ramena i čeka operaciju, piše Jutarnji list.

"Putovanje je bilo ugodno, čak i zabavno, a zaspali smo tek oko 5 sati, jer je dolje bila neka omladina koja je cijelu noć pjevala i veselila se. Taman sam zaspao i odjednom sam čuo kao neku pucnjavu koja me probudila. To je bila sekunda. Samo sam vidio da letim dolje, stvari su padale po nama, sjedišta su se polomila, gnječila ljudima ruke, odjednom sam shvatio da je jedna žena ispod mene mrtva. To je sve oko nas bilo pokidano, ljudi su ležali jedni po drugima, a najteže mi je bilo vidjeti mlade ljude koji su izgubili živote, a takvih je bilo nekoliko", ispričao je Ramo Gashi još uvijek pod dojmom užasa koji je proživio.

"Onda sam tražio svoju suprugu koja je sjedila pokraj svoje prijateljice, a kad sam je našao izašao sam van i pomagao ostalima, jer sam bio fizički u redu, a taj početni šok brzo sam prebacio na to da pomognem ostalima", rekao je Gashi.

Supruga i on putovali su iz Mannheima, a krajnje odredište bila im je Mitrovica. Išli su na godišnji odmor. "Ja nisam htio ni ići, ali ona mi je govorila da ima da idem s njom autobusom. Ja sam htio avionom, jer nam je let od Stuttgarta do Prištine sat i pol vremena, ali ona je inzistirala da idemo autobusom. Neću ovo nikada zaboraviti", zaključio je Gashi.