U strašnoj prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na A3 poginule su majka i kći koje su zajedno putovale iz Njemačke na Kosovo, piše kosovski portal Reporteri. Navodno djevojka ima više od 18 godina, a njezina majka je u kasnim srednjim godinama. Poznat je i identitet vozača koji je bio iz Đakovice, a radi se o ocu dvojice sinova.

Preživjeli smješteni u Brodskom Vinogorju

Četrnaestero preživjelih i neozlijeđenih iz stravične jutrošnje nesreće smješteno je u Pansionu Antonio u slavonskobrodskom naselju Brodsko Vinogorje.

"Mi koji smo bili u gornjem dijelu autobusa dobro smo prošli, ali oni koji su bili dolje… to je bio pravi masakr. Gotovo svi putnici u šest ujutro su u autobusu spavali. Još uvijek mi nije jasno kako se dogodila tragedija tolikih razmjera. Prvo čega se sjećam nakon prevrtanja kada sam se probudio jest misao da smo se samo prevrnuli i da se ne radi o teškoj nesreći. U tom trenutku nisam ni slutio da će biti toliko tragično. No bilo je. Pomagali smo izvlačiti beživotna tijela. Uspio sam se javiti svojoj obitelji, svi su bili presretni", rekao je Fidan Hajdari iz Kosova za portal SB plus.

Članovi obitelji identificirali preminule

Tijekom cijelog popodneva u brodsku su bolnicu stizali članovi obitelji kako bi identificirali smrtno stradale osobe, piše Jutarnji list. Bolnicom su se prolamali jecaji.

Njih desetero na mjestu je preminulo, a iako je u početku zbog okolnosti nesreće bilo teško složiti mozaik već nekoliko sati nakon tragedije naša je policija uspjela povezati osobe s njihovim dokumentima čime su se stekli preduvjeti za identifikaciju poginulih u brodskoj bolnici.