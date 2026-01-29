FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NIZ TEŠKIH KAZNENIH DJELA /

Sudac odredio istražni zatvor monstrumu koji je silovao i zatočio ženu te počinio tešku krađu

Sudac odredio istražni zatvor monstrumu koji je silovao i zatočio ženu te počinio tešku krađu
×
Foto: Dubravka Petric/pixsell/Ilustracija

Državno odvjetništvo je zatražilo određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i mogućnosti ponavljanja kaznenih djela

29.1.2026.
11:21
Hina
Dubravka Petric/pixsell/Ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Sudac istrage pulskog Županijskog suda odredio je istražni zatvor 35-godišnjaku osumnjičenom da je silovao i zatočio ženu, ali i počinio niz drugih teških kaznenih djela, izvijestilo je u Županijsko državno odvjetništvo.

Tužiteljstvo je izvijestilo da je nakon ispitivanja uhićenog 35-godišnjaka donijelo rješenje o provođenju istrage i zatražilo istražni zatvor.

Osumnjičenoga terete da je tijekom siječnja 2026., na istarskom području, počinio kazneno djelo silovanja, protupravnog oduzimanja slobode, prijetnje i nametljivog ponašanja, sve na štetu iste žrtve te kazneno djelo teške krađe na štetu slovenskog državljanina.

Državno odvjetništvo je zatražilo određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i mogućnosti ponavljanja kaznenih djela, a sudac istrage prihvatio je prijedlog i odredio pritvor po obje predložene osnove, izvijestilo je tužiteljstvo.

IstraSilovateljIstražni Zatvor
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NIZ TEŠKIH KAZNENIH DJELA /
Sudac odredio istražni zatvor monstrumu koji je silovao i zatočio ženu te počinio tešku krađu