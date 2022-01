Privatni detektiv Braca Zdravković poznat je u Srbiji po istragama osoba nestalih pod čudnim okolnostima. On je u videu na YouTubeu podijelio saznanja o potrazi za Splićaninom Matejem Perišem koji je prije 26 dana nestao u Beogradu. Tvrdi da su se tamošnjoj policiji pridružili i ribiči.

"Jako su dobro organizirani i ozbiljno su shvatili ovaj posao. Njih 30 se podijele po smjenama, kad vide nešto sumnjivo u rijeci, idu čamcima do tog mjesta i provjere o čemu se radi. Imaju i sonare koje koriste samo u specijalnim uvjetima, pronalaženje nestalih osoba. U nekim situacijama sonare koriste i za postavljanje mreža, tamo gdje su jata riba. No sad su ribarenje stavili u drugi plan i posvetili se potrazi", rekao je detektiv Zdravković.

Uz policiju i ribiče, Savu i Dunav pretražuju i pripadnici DVD-a Palilula, koji su organizirali noćne potrage. "Mi smo od samog početka krenuli u potragu za nestalom osobom u koordinaciji s MUP-om. Od Nebojšin kule idemo uzvodno i nizvodno. Radimo potragu s obale, češljamo splavi, gdje se god može zadržati. Više molimo Boga da ga mi ne nađemo i da je on negdje na suhom, živ i zdrav. Noću radimo pretragu, jer se pomoću ove lampe vidi i ono što se ne vidi tijekom dana. Pretražujemo strogo s obale. Obilazimo sve prepreke koje bi mogle zaustaviti sve što je ušlo u vodu", rekao je direktor DVD-a Palilula, Zoran Stojanovski za Kurir.

Mateja treba tražiti uzvodno

No, detektiv Zdravković tvrdi da bi Periša trebalo tražiti i uzvodno. Na ušću je, ističe Zdravković, u proteklih 30 godina nestalo stotinjak osoba, a Sava se ulijeva u Dunav tek nekoliko stotina metara dalje od kluba Gotik, iz kojeg je Periš istrčao u noći s 30. na 31. prosinca.

Potragu uzvodno Zdravković temelji na vlastitu iskustvu. Prisjetio se razgovora kojeg je kao mladi policajac vodio s načelnikom policije. Riječ je bila o potrazi na osobom nestalom u rijeci. Načelnik ga je pitao je li obavio sve što je trebao.

"A ja mu odgovorim pun sebe: 'Da, načelniče. Obavijestio sam sve stanice nizvodno da je taj i taj nestao'. On me pogleda čudno i kaže: 'A što je sa stanicama uzvodno i svim plovnim pritocima Dunava uzvodno i nizvodno? A ja mu u čudu kažem: 'Načelniče, voda ide prema Crnom moru, a ne prema Beču'. Odgovorio mi je: 'Ako jednog dana budeš imao ambicije sjediti u ovoj fotelji, moraš naučiti da nekad predmeti protiv svoje volje idu i uzvodno'. Ja mu kažem da ga nisam shvatio.

On mi odgovara: 'Zato i nisi trenutno načelnik. Ali mlad si i možda shvatiš jednog dana. Upravo su nam javili za slučaj nestalog čovjeka koji je pronađen uzvodno. Kako? Zakačio se na jednog od šlepova i pronašli su ga uzvodno'", prepričao je Zdravković i objasnio da je teoretski moguće da se Periš zakačio za neku teglenicu i otplovio do Beča.

Skočio u rijeku zbog oklade?

Zdravković drži da je Matej samovoljno skočio u Savu i otplivao. Teoriju mu potkrepljuje razgovor s jednim mladićem iz Splita koji poznaje Mateja i njegove prijatelje koji su bili u Beogradu.

"Između ostaloga, rekao mi je da je to društvo i u Splitu imalo međusobne oklade da netko može učiniti nešto zbog nečega. U današnje vrijeme to se zove challenge. No, to zna samo njegovo društvo. I ovo je jedna od teorija, ne moja, nego dečka iz Splita koji mi je to poslao", rekao je detektiv Zdravković i dodao da je možda bila riječ o okladi.

Matej Periš je naprasno istrčao iz kluba Gotik na savskoj obali, desetak minuta trčao ulicama Beograda, a potom se spustio u rijeku uzvodno, kod restorana Savanova. Otada mu se gubi svaki trag.