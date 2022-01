Nakon što je Hrvatica Maja S., prijateljica nestalog Mateja Periša dala opsežan intervju u kojem je opisala zbivanja u noći u kojoj je on nestao, mnogi su primijetili neke nelogičnosti. Periš je, naime, htio stupiti u kontakt s njome, znajući da je i ona u Beogradu. Priznala je da nije vidjela njegov poziv, a on se na njenu poruku nikad nije javio. Objasnila je i zašto mu se nije javila.

"Imala sam veliki problem parkirati se ispred restorana na Karaburmi tog 30. prosinca zbog velikog snijega i leda i nisam navikla na takve uvjete jer živim na mediteranskoj obali i iz tog razloga se nisam javila Mateju", rekla je Maja S., prenosi 24sata.

Upravo su snijeg i led u Beogradu najveća nedosljednost njenog iskaza. Naime, da je bilo snijega to bi se vidjelo na snimkama nadzornih kamera, a da je bilo leda, Matej te noći vjerojatno ne bi trčkarao beogradskim ulicama. Demantira ju i prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.

"Ujutro mjestimična magla. Tijekom dana pretežno oblačno, u većini mjesta suho, ujutro na jugoistoku, a poslijepodne na sjeveru ponegdje kratkotrajna kiša. Vjetar slab, zapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 1 do 4, najviša od 6 do 10 stupnjeva", stoji u prognozi vremena za 30. prosinac.

Rupe u istrazi

Za Matejem se traga već 25 dana, a čak je i njegov otac, Nenad Periš, uz svo povjerenje koje ima prema policiji i svima uključenima u potragu, posumnjao u rupe u istrazi.

"Dvije rupe su vrlo bitne. To je prije svega izlazak iz bara koji nije snimljen i koji će ostati u magli jer ne znam je li se tu nešto dogodilo, a ne vjerujem da je. Druga je možda i važnija, a to je Matejevo spuštanje u prostor nalik terasi pored rijeke Save što je ograđen prostor dužine petnaestak i širine desetak metara. Tu također nemam snimku da vidimo je li tu bilo nekoga i je li Matej prešao tu ogradu jer je tu koso i moguće se poskliznuti i pasti. Pitao sam inspektora je li moguće na tom mjestu izaći, a da kamere ne snime jer tu ima kamera, rekao je da da. To su dvije meni posebno bitne stvari, a treća je signal Matejevog mobitela koji je lociran u blizini Velikog ratnog otoka. Znam da je policija zatražila od proizvođača iz Koreje da im dostavi sve podatke. Od Matejevog izlaska iz bara do tog signala prošlo je oko tri sata, a taj mobitel može dati signal jedino ako je na površini, zato mi je to vrlo bitan podatak", objasnio je Matejev otac.

Otac joj ništa ne zamjera

Dodao je da ništa ne zamjera Matejevoj prijateljici. "S njom sam se sreo prvi put kada sam bio u policiji i tamo dao DNK. Nemam ja što osuđivati tu mladu ženu. Ona je bila u velikom emotivnom šoku, plakala je ispred mene. U ovakvim situacijama najlakše je spekulirati i optuživati. Ja nemam namjeru to raditi. Oni su bili dobri. Maju nemam za što prozivati. Pokazala je sažaljenje i žalost prema prijatelju. Ona je izložena prozivkama, mislim da to nije u redu. Stavite se u njenu ulogu. Na kraju krajeva, sama se javila policiji i došla dati izjavu. Znam je od prije, znam joj obitelj. Nažalost, nije uspjela javiti mu se. Inače, želim biti pozitivan. Najlakše je bacati blato na nekog. Mene samo zanima gdje je Matej i da ga nađem", rekao je Periš.