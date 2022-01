Nenad Periš, otac 26-godišnjeg Splićanina Mateja, za kojim se traga već treći tjedan nakon što je nestao u Beogradu 31. prosinca, dao je intervju sarajevskoj televiziji Face. Voditelj je Perišu kazao kako se svi dive njegovoj racionalnosti i čvrstoći u ovim teškim i neizvjesnim trenucima.

"Pokušavam biti racionalan, to mi uspijeva tijekom dana, a onda stignu emocije. Muka", kazao je.

'Nikome ne zamjeram, imam svoj problem'

Upitan kako se bori s toliko informacija koje svakodnevno prima, a od kojih su mnoge netočne, Periš kaže kako je vjerojatno stvorio neki vlastiti obrambeni mehanizam.

"Razgovaram s MUP-om Srbije, njima apsolutno vjerujem. Ima i mnogo iskrenih novinara, profesionalaca, i njima iskreno zahvaljujem na svemu. Shvaćaju kako je čovjeku koji traži svoje dijete. Kao i u svemu, ljudi nekad nisu promišljeni pa bude i dezinformacija. To ničemu ne služi. Vjerujte, nikome ne zamjeram. Imam svoj problem i tome sam okrenut. Svatko ima svoju čast", rekao je.

Dvije 'vrlo bitne rupe' u nestanku

Što se tiče same istrage o nestanku njegovog sina, Periš kaže kako postoje "dvije vrlo bitne rupe".

"To je prije svega izlazak iz kluba koji nije snimljen i koji će ostati u magli. Ne znam je li se tamo nešto dogodilo, a ne vjerujem da jest. Druga je možda čak i važnija, a to je Matejevo spuštanje u prostor nalik terasi pored Save, što je ograđeni prostor dužine 15-ak metara i širine desetak metara. Tu također nema snimke da bi vidjeli je li tamo bilo još nekoga i je li Matej prešao tu ogradu jer je tamo kosina i moguće je okliznuti se i pasti. Pitao sam inspektora je li moguće izaći na tom mjestu, a da kamere to ne zabilježe - jer tamo ima kamera - i dobio sam potvrdan odgovor. To su dvije meni posebno bitne stvari, a treća mi je signal Matejevog mobitela koji je lociran u blizini Ratnog otoka. Znam da je policija zatražila od proizvođača iz Koreje da im dostavi sve podatke. Od Matejevog izlaska iz kluba do tog signala prošlo je oko tri sata, a taj mobitel može dati signal jedino ako je na površini, zato mi je to vrlo važan podatak", objasnio je Periš.

'Nadam se da ću ga opet zagrliti'

Kaže da ni sam ne može shvatiti kako živi s ovim što mu se dogodilo.

"Moram živjeti zbog ostatka porodice. U Beogradu sam i pokušat ću sve učiniti da se ovo riješi. Raspitivao sam se kod prijatelja u Splitu i za Mateja imaju samo riječi hvale: lijep, pametan, vrijedan. Ponosim se Matejem. Bio je ponosan, radio je, studirao, polagao ispite, sportaš. Ne znam zašto se ovo moralo dogoditi. Nadam se da ću ga opet zagrliti. Ako Bog odluči drugačije, nosit ću svoj križ", kazao je otac nestalog Mateja u razgovoru za Face TV.