Posljednja osoba s kojom je Matej Periš (27), kako se vjeruje, pokušao uspostaviti kontakt neposredno prije negoli je istrčao iz kluba "Gotik" odakle mu se gubi svaki trag je Splićanka Maja S., sestra Matejeva prijatelja iz Splita. U intervjuu u emisiji "Exploziv" za Prvu srpsku televiziju otkrila je što se dogodilo te kobne noći nestanka te je li stupila u kontakt s nestalim Matejem.

Podsjetimo da se za Maju S. doznalo tek nakon što je policija utvrdila da je posljednji kontakt koji je Periš namjeravao ostvariti telefonom zapravo njezin broj. Radi se o djevojci koja redovno dolazi u Beograd u noćni provod, pa dobro poznaje grad.

'Ljudi su mi slali prijetnje'

Iako se ranije u javnosti pojavila informacija da je Maja rekla da Mateja kobne noći nije dobro čula od glazbe u klubu, sada tvrdi da poziv nikad nije ostvaren i da je propustila njegov poziv u 22.39 sati, te da je priče o glasnoj glazbi u klubu izmišljotina.

“Najviše me bole laži koje pišu, one samo zamagljuju pravu istinu. To me najviše boli. Beograd je prekriven kamerama, zna se gdje sam bila, prošla sam poligraf, dala telefon, dala uvid u auto, spremna sam dati krv i kosu, sve samo da skinem ljagu sa svog imena“, rekla je Maja S. za Exploziv, prenosi Nova.rs.

Upitana žali li što se kobne večeri nije javila na telefon odgovorila je potvrdno. "Normalno da se kajem, to mi je najveća muka od svega jer smatram, da me je možda obavijestio da dolazi u Beograd, ja bih im rekla gdje da idu i šta da rade", rekla je.

"Imam 31 godinu, prijateljica sam Mateja Periša. Moja mama je bila njemu bila učiteljica, moj brat mu je prijatelj... Došla sam ovdje danas jer se ne želim sakrivati i nije istina da sam nestala, izbrisala sam društvene mreže zbog prijetnji koje su mi slali. Zar ljudi u 21. stoljeću mogu pomisliti da policija nije vidjela moje kontakte? Maksimalno surađujem i javljam svaku moguću informaciju, prošla sam i poligraf", kazala je Maja S.

'Vidjela sam da mi je poslao poruku i propušten poziv'

U Beograd je, kaže, došla 27. prosinca navečer.

"Stigla sam kod prijateljice , gdje sam bila smještena. Međutim, 28. je moja prijateljica došla u Beograd sa drugom prijateljicom i bila je prilika da se vidimo. Znala je da sam loše, ali smo otišli u Buddah bar na večeru. Nakon toga, dobila sam temperaturu, vraćam se kod prijateljice i tek 30. prosinca, meni prijateljica T. kaže: 'Ajde, Majo, vodim te u jedan restoran'. Dođemo tamo, taman pred ulazak u restoran zvoni mi telefon. Rekla sam stani da parkiram, pa ću se javiti u restoranu. Ulazim unutra, spajam se na wi-fi i vidim da mi je Matej poslao poruku putem Instagrama. Onda sam vidjela i propušten poziv", kazala je Maja S, dodajući da je u restoranu bila s prijateljicama te da ju je Periš nazvao da pita gdje da ide.

"Odgovorila sam mu na Instagramu, pitao sam ga tko je došao u Beograd. Međutim, Matej mi nikada nije odgovorio. Najviše me boli što govore laži i zamagljuju pravu istinu i istragu", dodala je.

Kazala je da ju je brat nazvao da pita gdje su. "Poslala sam mu opet poruku da ga pitam gdje je, da mu kažem da ga traže i da se javi. Meni nije bilo u glavi da je ovo sve ovako. Tek kad je prošao 1. siječnja vidjela sam da je situacija bila jako ozbiljna. Kad me policija kontaktirala, vidjela sam koliko je ozbiljno”, kaže Maja.

Podsjetimo, potraga za Perišem ušla je u 20. dan. Splićanin se te kobne večeri zabavljao s prijateljima u klubu "Gotik", kada je napustio klub u majici kratkih rukava. Policija je pomoći snimaka sigurnosnih kamera uspjela rekonstruirati rutu kojom se Matej kretao, snimivši ga kako trči ulicama oko Beton hale te se na kraju približava restoranu Savanova, gdje se spušta na platforme tik iznad Save.

'Slomila sam se jer su počeli lagati'

Upitana je li nešto mogla naslutiti, Maja S. kazala je da još uvijek ne zna što se dogodilo. "Iskreno, prvo sam mislila da je s djevojkom. Onda sam mislila da se nešto možda dogodilo u klubu. Nakon toga sam bila u kontaktu sa prijateljima svo vrijeme, međutim mi ni danas ne znamo. Niti mogu šta naslutiti. Iskreno sam se nadala da će možda taksista znati nešto reći, što je tražio i kamo je htio ići. Ni danas ne znamo što se dogodilo", kazala je.

Kako kaže, nije dala izjavu u medijima jer je istraga u tijeku.

"Slomila sam se jer su počeli lagati i ići tako daleko. Da se bavim prostitucijom? Ja, ozbiljna cura, radim k'o konj, spavam po tri sata dnevno, trudim se nešto postići u životu. Sada pokušavaju pomaknuti fokus od istine tko zna gdje", kazala je Maja S.

Ponovila je da je Beograd pokriven kamerama i da policija vrlo lako može utvrditi kuda se kretala i što je radila.

Najgore joj je ipak palo pitanje kada se susrela s Matejevim ocem, Nenadom Perišem nakon čega je briznula u plač. "Srela sam ga slučajno 4. siječnja kada sam išla dati izjavu. Kako vrijeme prolazi, moje srce nekako zna, nada se da je živ. Pričali smo kao ljudi... Što možete reći?", poručila je Maja S.

Kazala je da je Matej "zlatan momak koji je studirao, radio ozbiljan posao i trenirao".