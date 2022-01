I dalje se traga za nestalim Matejem Perišem (27) koji je u noći s 30. na 31. prosinca nestao iz beogradskog kluba "Gotik" gdje se provodio s prijateljima. Policija je još jednom obavila razgovore s Matejevim prijateljima, a locirali su i ispitali mladiće iz Zadra koji su također u noći Matejeva nestanka bila u "Gotiku". No, Index doznaje da policija iz tih razgovora nije doznala ništa novo što bi pomoglo u rasvjetljavanju slučajeva.

Izvor upućen u istragu za Index je potvrdio da se u Matejevom društvu u noći nestanka konzumirala droga, iako i dalje ostaje nepoznato je li i sam Matej konzumirao drogu.

Predsjednik Policijskog sindikata Srbije Veljko Mijailović u počecima istrage je kazao da je policija u unajmljenom stanu i kombiju koje je koristilo Matejevo društvo pronašla tragove droge, no Indexov izvor upućen u istragu tu informaciju nije mogao potvrditi.

Navodna prepiska nakon Matejeva nestanka

U srijedu su srpski mediji objavili navodnu prepisku između jednog od Matejevih prijatelja, koji se nalazio s njim u noći nestanka, i kako navode, njegove djevojke. Napomenimo da autentičnost ovih poruka nije potvrđena.

Blic navodi da su poruke izmjenjivali dan nakon Matejeva nestanka, a u prvim porukama Matejev prijatelj kazao je svojoj djevojci da oni nisu uzimali narkotike te da ne zna što se Mateju dogodilo. No, u navodnoj prepisci nekoliko dana kasnije isti je prijatelj rekao da su "uzimali" nakon što je Periš otišao iz kluba te da on za to nije znao. Navodi se i da je Matejev prijatelj u više navrata u porukama pisao da Matej nije ništa konzumirao.

Slobodna Dalmacija je u posjedu dijela prepiske koje spominju srpski mediji, a koja se navodno odvijala između Matejeva prijatelja i "jedne djevojke koja je ostala u Splitu i nije išla s društvom u Beograd".

U prvoj poruci prijatelj piše djevojci: "Ja ne znam šta je njemu bilo. Droge ili šta... Mi nismo uzimali...", na što mu djevojka odgovara: "Pa ne virujem da je sam pa sakriva, osim ako mu neko u tom điru nije ponudio. Pa nije žensko da će mu stavit u piće".

Prijatelj joj nakon toga piše: "Stvarno ne kužim", a potom nakon nekoliko dana odgovara na poruke djevojke, no one se ne odnose na temu Mateja i droga. Nekoliko dana kasnije ponovno pokreću tu temu.

Prijatelj joj piše: "Može bit i to šta ti govoriš. Al opet došao bi do M., rekao idem riješiti, ne bi mu rekao idem napravit đir po klubu. Ne znam stvarno šta reći". Djevojka mu nakon toga odgovara: "Da ali usput upa u priču u tom điru sa čovikom, možda nije planirao to. Ili ona koristi i ta čuda, da mu je ona nekog riješila".

Prijatelj joj odgovara: "Može biti stvarno, koliko znam ona ne koristi", na što ga djevojka upita: "A jel mu bilo krivo što ste vi s njima uzeli, a on nije?". Na tu poruku joj je prijatelj odgovorio: "Nije on ni zna. I to je bilo nakon što je on nesta".