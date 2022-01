'ČESTO GLEDAM U TELEFON' / Otac nestalog Mateja poslao poruku sinu: 'Muči me to što je izašao u majici. Gdje je krenuo to mi je najveća misterija'

'Jedino me istina zanima. Spreman sam za bilo koji scenarij samo da saznam što mi se s djetetom dogodilo. Ostajem još u Beogradu. Dok sam ovdje svi se nadamo da ću Mateja naći', rekao je Nenad Periš