Prevara od 78 milijuna eura! Uhićeni istarski prijevoznik, vlasnica restorana, poduzetnice...

Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je istražni zatvor petorici osumnjičenika iz akcije Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) iz Venecije i Zagreba koje terete za kružnu prijevaru s PDV-om, 'tešku' više od 78 milijuna eura.

Kako je ranije izvijestio EPPO, tužiteljstvo je predložilo istražni zatvor za pet od ukupno šest osumnjičenika uhićenih u Hrvatskoj.

Prema pisanju portala Index, među uhićenima su knjigovođa Enrico Lambreti, istarski prijevoznik Davor Stankić, Karla Mikičić, vlasnica poznatoga restorana Mala riba, te dvije riječke poduzetnice - Vivijana Pehovac Marić i Branka Bartolović, a koji se sumnjiče za prikrivanje nezakonitog poslovanja i utaju poreza.

Europsko tužiteljstvo je istaknulo da je riječ o prvoj višemilijunskoj prijevari s PDV-om u Hrvatskoj koju je otkrio EPPO, dodajući da je Županijski sud u Zagrebu izdao naloge za zamrzavanje dviju nekretnina i osam vozila ukupne vrijednosti 650.000 eura.

Kako su 'poslovali'?

U središtu kriminalne sheme su tri osumnjičenika koji su, kao osnivači, direktori i poslovni menadžeri nekoliko tvrtki osnovali i vodili zločinačko udruženje s članovima u Hrvatskoj i Italiji. Zajedno su navodno uspostavili veliku shemu prijevare s PDV-om u trgovini elektroničkom robom i higijenskim proizvodima u Italiji i drugim državama članicama Unije.

Prema prikupljenim dokazima, članovi zločinačkog udruženja upravljali su mrežom društava provodnika koja su koristili za evidentiranje fiktivnog kretanja robe prema nestajućim trgovcima u Italiji i drugim državama članicama Unije, čime su stvarali privid zakonite isporuke unutar Unije i omogućavali trgovcima da neopravdano potražuju odbitke PDV-a ili nestanu bez plaćanja dospjelog poreza.

U okviru ovoga aranžmana, nekoliko osumnjičenika pružalo je usluge skladištenja, transporta i povezane logističke usluge putem tvrtki pod svojom kontrolom, dok su drugi nudili računovodstvenu i administrativnu podršku s ciljem održavanja privida zakonite aktivnosti i prikrivanja lažnih transakcija.

EPPO: Zapljene još uvijek u tijeku

Tužiteljstvo je izvijestilo da je sudac za preliminarne istrage suda u Napulju izdao nalog za zamrzavanje imovine u vrijednosti od 33 milijuna eura protiv sedam osumnjičenika, za koje se vjeruje da vode organiziranu kriminalnu skupinu te protiv 23 tvrtke pod njihovom kontrolom.

Do sada su zaplijenjene nekretnine, luksuzni automobili, vrijedan nakit i gotovina vrijedna preko milijun eura, a zapljene su još uvijek u tijeku. EPPO u Veneciji također je zatražio da sudac izda nalog za pritvor za tih sedam osumnjičenika, te za 27 osumnjičenika zabranu da se bave određenim poslovnim djelatnostima.

EPPO je naveo da su uhićenja uslijedila nakon višegodišnje istrage provedene u suradnji sa Samostalnim sektorom za financijske istrage Porezne uprave Ministarstva financija, Policijskom upravom bjelovarsko-bilogorskom, Policijskim nacionalnim uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta te talijanskom Financijskom policijom u Veroni.

U pretragama je angažirano preko 110 policajaca koji su pretražili 28 domova i ureda u Primorsko-goranskoj županiji, Istarskoj županiji i Gradu Zagrebu u Hrvatskoj te u Aversi, Gorici, Napulju, Noceri Superiore, Padovi i Pozzuoliju u Italiji.

EPPO dodaje da su neki od osumnjičenika u ovoj istrazi povezani su i s jednom drugom istragom kružne prijevare s PDV-om u Italiji koja uključuje prodaju malih elektroničkih uređaja i u kojem je EPPO prethodno uhitio troje osumnjičenika. Suđenje protiv njih je u tijeku.

Europsko tužiteljstvo ističe da se sve uključene osobe smatraju nevinima dok se njihova krivnja ne dokaže pred nadležnim hrvatskim sudovima.

POGLEDAJTE VIDEO Ravnateljica podnijela ostavku nakon istrage EPPO-a, oglasili se Tomašević i Božinović