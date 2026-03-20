Zapalio kuću i sina, ženi dva dana prije prijetio: 'Zucni i...'

Zbog teških kaznenih djela na štetu svoje obitelji, 59-godišnji S.Š. sklopio je sporazum s Općinskim državnim odvjetništvom, prema kojem je osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu od 17 mjeseci zatvora. Od toga šest mora provesti iza rešetaka, a ostalih je 11 mjeseci s rokom kušnje na pet godina tijekom kojih ne smije počiniti novo kazneno djelo.

Budući da je u istražnom zatvoru već proveo tri mjeseca, ostaje mu još toliko za odslužiti. Sud mu je izrekao i sigurnosnu mjeru obaveznog psihosocijalnog tretmana, a mora platiti i 9681 eura sudskih troškova, prenosi Jutarnji list.

I sve to zbog užasa koji se prošloga listopada odigrao u obiteljskoj kući na području Gline. Optužen je za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti i prijetnju bliskoj osobi.

Zapalio kuću i sina

Prema optužbi, jednog dana krajem listopada je odlučio zapaliti obiteljsku kuću u kojoj stanuje sa suprugom i sinom. Prvo je polio kuhinju benzinom, a onda natopio podove i namještaj. Sina je zalio po tijelu i odjeći.

Upaljačem je zapalio natopljenu tkaninu koju je bacio na pod te je ubrzo izbio požar koji se proširio, a počeo je gorjeti i njegov 25-godišnji sin. Majka ga je uspjela spasiti, izvesti iz kuće i skinuti s njega odjeću koja je gorjela. Teško ozlijeđen prebačen je u sisačku Opću bolnicu, gdje su mu utvrđene opekotine 1. i 2. stupnja.

Istraga je otkrila da je dva dana prije prijetio supruzi. Kazao joj je da je sve njegovo i da će to zapaliti.

Donio je kanister s gorivom, stavio ga pored ženine glave na kuhinjski stol i zaprijetio: "Zucni jednom, sve ću zapaliti".

Nakon uhićenja, napuhao je 0,34 promila.

