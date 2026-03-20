HOROR KOD GLINE /

Zapalio kuću i sina, ženi dva dana prije prijetio: 'Zucni i...'
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL/Policija

Optužen je za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti i prijetnju bliskoj osobi

20.3.2026.
9:47
Dunja Stanković
Zbog teških kaznenih djela na štetu svoje obitelji, 59-godišnji S.Š. sklopio je sporazum s Općinskim državnim odvjetništvom, prema kojem je osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu od 17 mjeseci zatvora. Od toga šest mora provesti iza rešetaka, a ostalih je 11 mjeseci s rokom kušnje na pet godina tijekom kojih ne smije počiniti novo kazneno djelo. 

Budući da je u istražnom zatvoru već proveo tri mjeseca, ostaje mu još toliko za odslužiti. Sud mu je izrekao i sigurnosnu mjeru obaveznog psihosocijalnog tretmana, a mora platiti i 9681 eura sudskih troškova, prenosi Jutarnji list.

I sve to zbog užasa koji se prošloga listopada odigrao u obiteljskoj kući na području Gline. Optužen je za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti i prijetnju bliskoj osobi.

Zapalio kuću i sina

Prema optužbi, jednog dana krajem listopada je odlučio zapaliti obiteljsku kuću u kojoj stanuje sa suprugom i sinom. Prvo je polio kuhinju benzinom, a onda natopio podove i namještaj. Sina je zalio po tijelu i odjeći.

Upaljačem je zapalio natopljenu tkaninu koju je bacio na pod te je ubrzo izbio požar koji se proširio, a počeo je gorjeti i njegov 25-godišnji sin. Majka ga je uspjela spasiti, izvesti iz kuće i skinuti s njega odjeću koja je gorjela. Teško ozlijeđen prebačen je u sisačku Opću bolnicu, gdje su mu utvrđene opekotine 1. i 2. stupnja. 

Istraga je otkrila da je dva dana prije prijetio supruzi. Kazao joj je da je sve njegovo i da će to zapaliti. 

Donio je kanister s gorivom, stavio ga pored ženine glave na kuhinjski stol i zaprijetio: "Zucni jednom, sve ću zapaliti". 

Nakon uhićenja, napuhao je 0,34 promila.   

GlinaPrijetnjaPožarZatvor
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
