Preminula jedna osoba u sudaru teretnog vozila i auta

Jedna osoba smrtno je stradala u prometnoj nesreći u utorak oko 12,35 sati na lokalnoj cesti između Orehovice i Otoka, izvijestila je međimurska policija.

U nesreći su sudjelovali teretno i osobno vozilo, a vozač osobnog vozila preminuo je na mjestu događaja.

Vozač teretnog vozila vozilom hitne medicinske pomoći prevezen je u Opću bolnicu.

Zbog prometne nesreće promet se na toj dionici odvija obilaznim pravcima.