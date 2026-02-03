FREEMAIL
UŽAS U MEĐIMURJU /

Preminula jedna osoba u sudaru teretnog vozila i auta

Preminula jedna osoba u sudaru teretnog vozila i auta
Foto: Emedjimurje

Policija očevidom utvrđuje okolnosti nesreće

3.2.2026.
14:48
Hina
Emedjimurje
Jedna osoba smrtno je stradala u prometnoj nesreći u utorak oko 12,35 sati na lokalnoj cesti između Orehovice i Otoka, izvijestila je međimurska policija.

U nesreći su sudjelovali teretno i osobno vozilo, a vozač osobnog vozila preminuo je na mjestu događaja.

Vozač teretnog vozila vozilom hitne medicinske pomoći prevezen je u Opću bolnicu.

Zbog prometne nesreće promet se na toj dionici odvija obilaznim pravcima.

Prometna NesrećaMeđimurjeSudar
