Preminula jedna osoba u sudaru teretnog vozila i auta

Policija očevidom utvrđuje okolnosti nesreće
Jedna osoba smrtno je stradala u prometnoj nesreći u utorak oko 12,35 sati na lokalnoj cesti između Orehovice i Otoka, izvijestila je međimurska policija.
U nesreći su sudjelovali teretno i osobno vozilo, a vozač osobnog vozila preminuo je na mjestu događaja.
Vozač teretnog vozila vozilom hitne medicinske pomoći prevezen je u Opću bolnicu.
Zbog prometne nesreće promet se na toj dionici odvija obilaznim pravcima.