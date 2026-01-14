Na pravoslavni Badnjak pucali iz prikolice traktora kod Vinkovaca: Objavljena snimka

Zbog pucanja iz plinskog pištolja u Ostrovu na vinkovačkom području, 6. siječnja, protiv 25-godišnjaka i 18-godišnjaka policija će podnijeti prekršajne naloge, a protiv maloljetne osobe optužni prijedlog nadležnom sudu, izvijestila je u srijedu vukovarsko-srijemska policija.

Na temelju sudske naredbe policija je pretražila dom i druge prostorije koje koriste 25-godišnjak, 18-godišnjak, 67-godišnjak i maloljetnik.

Tom prilikom policija je privremeno oduzela više komada oružja, streljiva i pirotehničkih sredstava.

Postoji snimka

Također, protiv 46-godišnjaka policija će podnijeti prekršajni nalog zbog prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja i Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, dok će protiv 67-godišnjaka biti podnesen prekršajni nalog zbog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, navode iz policije.

Snimku je na svojem Facebook profilu objavio Nikola Kajkić.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Događaj se zbio 6. siječnja kada su, prema pisanju medija i snimci objavljenoj na društvenim mrežama, osumnjičeni u ranim jutarnjim satima pucajući iz pištolja na traktorskoj prikolici slavili pravoslavni Badnjak.

POGLEDAJTE VIDEO: Otkrili smo detalje sulude potjere za Francuzom, evo kako je pobjegao policiji