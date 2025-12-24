FREEMAIL
ZATRPAN SMEĆEM /

Požar u napuštenom objektu u Splitu: Iz buktinje izvučena ozlijeđena osoba

Požar u napuštenom objektu u Splitu: Iz buktinje izvučena ozlijeđena osoba
Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Ozlijeđena osoba izvučena je iz objekta te je vozilom Hitne pomoći prevezena u KBC Split

24.12.2025.
13:28
Hina
Ivana Ivanovic/pixsell
U napuštenom objektu na splitskom Mertojaku, na križanju Poljičke i Velebitske ulice, u srijedu u 9,30 sati izbio je požar u kojem je ozlijeđena jedna osoba, doznaje se od splitskih vatrogasaca.

Ozlijeđena osoba izvučena je iz objekta te je vozilom Hitne pomoći prevezena u KBC Split, a težina ozljeda zasad nije poznata.

Požar su gasili pripadnici Javne vatrogasne postrojbe i DVD-a Split, a intervencija je trajala oko sat vremena. Na terenu je bilo šest vatrogasaca s dva vozila.

Riječ je o napuštenom objektu smještenom uz ambulantu, koji je zatrpan smećem i koji, prema navodima stanara u susjedstvu, već dulje vrijeme koriste ovisnici.

Stanari ponovno upozoravaju na opasnost i apeliraju na nadležne da se spriječe slični incidenti u tom gusto naseljenom dijelu Splita.

POGLEDAJTE VIDEO: Vatrogasci otkrili detalje drame u centru Trogira: 'Požar se brzo širio, morali smo se povući...'

PožarSplitVatrogasci
Požar u napuštenom objektu u Splitu: Iz buktinje izvučena ozlijeđena osoba