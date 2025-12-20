Pijan zapalio kutnu garnituru žarom cigarete: Muškarac završio u bolnici s ozljedama opasnima po život

U požaru kuće u Gornjem Komarev, na sisačkom području, u subotu 57-godišnji muškarac zadobio je teške ozljede opasne po život, te je prevezen u Opću bolnicu Sisak, priopćila je Policijska uprava sisačko-moslavačka.

Požar u kući je izbio rano jutros oko 4,20 sati. Očevidom obavljenim u suradnji s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja, utvrđeno je kako je do požara došlo uslijed zapaljena kutne garniture žarom cigarete ili opušaka. Pri tom se vatra proširila na ostatak gorivog materijala.

Muškarac je prevezen u sisačku Opću bolnicu gdje je utvrđeno da je pod utjecajem alkohola te su mu okvalificirane teške tjelesne ozljede opasne za život, dodaje policija.

