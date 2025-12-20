FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POŽAR KOD SISKA /

Pijan zapalio kutnu garnituru žarom cigarete: Muškarac završio u bolnici s ozljedama opasnima po život

Pijan zapalio kutnu garnituru žarom cigarete: Muškarac završio u bolnici s ozljedama opasnima po život
×
Foto: Luka Batelic/pixsell/ilustracija

U bolnici je utvrđeno da je muškarac bio pod utjecajem alkohola

20.12.2025.
18:10
Hina
Luka Batelic/pixsell/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U požaru kuće u Gornjem Komarev, na sisačkom području, u subotu 57-godišnji muškarac zadobio je teške ozljede opasne po život, te je prevezen u Opću bolnicu Sisak, priopćila je Policijska uprava sisačko-moslavačka. 

Požar u kući je izbio rano jutros oko 4,20 sati. Očevidom obavljenim u suradnji s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja,  utvrđeno je kako je do požara došlo uslijed zapaljena kutne garniture žarom cigarete ili opušaka. Pri tom se vatra proširila na ostatak gorivog materijala.

Muškarac je prevezen u sisačku Opću bolnicu gdje je utvrđeno da je pod utjecajem alkohola te su mu okvalificirane teške tjelesne ozljede opasne za život, dodaje policija.

POGEDAJTE VIDEO: Heroji u uniformama i kod kuće: vatrogascima se rodilo osmero djece

PožarOpušakSisak
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POŽAR KOD SISKA /
Pijan zapalio kutnu garnituru žarom cigarete: Muškarac završio u bolnici s ozljedama opasnima po život