OBJAVILI FOTOGRAFIJE /

Požar probudio stanovnike Bilica, plamen gutao krov - uslijedila munjevita reakcija

Požar probudio stanovnike Bilica, plamen gutao krov - uslijedila munjevita reakcija
Foto: Dvd Bilice Facebook

Dojavu o požaru zaprimili su u subotu, malo iza ponoći stavili su buktinju pod kontrolu

23.11.2025.
12:45
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Dvd Bilice Facebook
Vatrogasci su tijekom noći imali pune ruke posla u Novom naselju Bilice.

Foto: Dvd Bilice Facebook

Oko 22.16 planuo je krov na objektu, na teren su izašli vatrogasci JVP Šibenik s tri vozila i osam vatrogasaca te pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bilice, također s tri vozila i osam vatrogasaca.

Foto: Dvd Bilice Facebook

Munjevito su reagirali i u koordiniranoj akciji stavili buktinju pod kontrolu.

Foto: Dvd Bilice Facebook

Požar su ugasili pola sata iza ponoći. 

Foto: Dvd Bilice Facebook

DVD Bilice objavio je fotografije noćne akcije na svom Facebooku. 

Foto: Dvd Bilice Facebook

Požaršibenik
