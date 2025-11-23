Požar probudio stanovnike Bilica, plamen gutao krov - uslijedila munjevita reakcija

Vatrogasci su tijekom noći imali pune ruke posla u Novom naselju Bilice.

Oko 22.16 planuo je krov na objektu, na teren su izašli vatrogasci JVP Šibenik s tri vozila i osam vatrogasaca te pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bilice, također s tri vozila i osam vatrogasaca.

Munjevito su reagirali i u koordiniranoj akciji stavili buktinju pod kontrolu.

Požar su ugasili pola sata iza ponoći.

DVD Bilice objavio je fotografije noćne akcije na svom Facebooku.

