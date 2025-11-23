Požar probudio stanovnike Bilica, plamen gutao krov - uslijedila munjevita reakcija

DEFLIMPIJSKE IGRE /
Kakav dan za hrvatski sport: Rukometaši pobijedili Srbiju za finale, kopljašica zlatna
Dojavu o požaru zaprimili su u subotu, malo iza ponoći stavili su buktinju pod kontrolu
Vatrogasci su tijekom noći imali pune ruke posla u Novom naselju Bilice.
Oko 22.16 planuo je krov na objektu, na teren su izašli vatrogasci JVP Šibenik s tri vozila i osam vatrogasaca te pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bilice, također s tri vozila i osam vatrogasaca.
Munjevito su reagirali i u koordiniranoj akciji stavili buktinju pod kontrolu.
Požar su ugasili pola sata iza ponoći.
DVD Bilice objavio je fotografije noćne akcije na svom Facebooku.
POGLEDAJTE VIDEO Sekunde dijelile od tragedije, mladići iz Klisa spasili vozača iz gorućeg auta: 'Sve je bilo kao u filmu!'