FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BUKTINJA KOD DARDE /

Požar progutao dvije kuće, gasili ga šest sati bez prestanka: 'Krov mi je uništen, strop propao'

Požar progutao dvije kuće, gasili ga šest sati bez prestanka: 'Krov mi je uništen, strop propao'
×
Foto: Dvd Darda

Nikola Pauk koji živi u susjednoj kući opisao je što se dogodilo

1.12.2025.
14:32
danas.hr
Dvd Darda
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Punih šest sati vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Darda gasili su požar koji je jučer u Mecama u obiteljskoj kući najprije zahvatio jednu pa potom i drugu kuću.

Požar progutao dvije kuće, gasili ga šest sati bez prestanka: 'Krov mi je uništen, strop propao'
Foto: čitatelj Sib.hr

“Požar je zatečen u razbuktaloj fazi, a u vrijeme kad smo došli i Hitna pomoć vozila je ozlijeđenu 78-godišnjakinju u bolnicu“, rekao je za SiB.hr zapovjednik DVD Darda Ivica Novak.

Požar progutao dvije kuće, gasili ga šest sati bez prestanka: 'Krov mi je uništen, strop propao'
Foto: čitatelj Sib.hr

Požar se nije zadržao na toj kući, već se proširio na susjednu kuću u vlasništvu žene (39), javila je PU osječko-baranjska.

Vlasnica druge kuće nije ozlijeđena, a u obje kuće urušilo se krovište, kazao je zapovjednik Novak.

“Riječ je o starijoj građevini izgrađenoj još 1958. godine, sa štukaturama pa je i gašenje bilo zahtjevno”, istaknuo je Novak.

 

Požar progutao dvije kuće, gasili ga šest sati bez prestanka: 'Krov mi je uništen, strop propao'
Foto: čitatelj Sib.hr

Jedan od zahtjevnijih požara

Uz to što se urušilo krovište u jednoj kući te je unutrašnjost također opožarena, krov na drugoj kući je oštećen požarom i prema riječima zapovjednika Novaka, nije se urušilo. Zahvaljujući predanom radu vatrogasaca, odnosno neprestanom gašenju, vatra je obuzdana.

 

Požar progutao dvije kuće, gasili ga šest sati bez prestanka: 'Krov mi je uništen, strop propao'
Foto: Dvd Darda

"Mogu pohvaliti svoje djelatnike koji su uspjeli nakon šest sati i deset minuta ugasili požar i staviti ga pod kontrolu", rekao je Novak, dodajući da je na intervenciju izišlo šest vatrogasaca s dva vozila.

Uzrok požara još uvijek nije poznat, a razlog jednog, kako ga je nazvao Novak, zahtjevnijih požara, znat će se po završetku očevida.

Požar progutao dvije kuće, gasili ga šest sati bez prestanka: 'Krov mi je uništen, strop propao'
Foto: Dvd Darda

Čitatelj Nikola Pauk koji živi u susjednoj kući javio se u redakciju sib.hr-a i opisao što se dogodilo.

"Mene je probudio pas i čuo sam buku pa sam mislio da se čisti dimnjak na kući kod starice koja živi do nas. Dijeli nas dvodomka i nakon minute vidio sam da kuća gori. Krov mi je uništen, „rogovi“ su popadali i strop je propao, a uništen je i dnevni boravak i spavaća soba. Puno ljudi mi je ponudilo pomoć u vidu kratkotrajnog boravka, do nekog trajnijeg rješenja", rekao je Pauk za SiB.hr i ustupio fotografije.

POGLEDAJTE VIDEO: Vatra guta kuću na Maksimiru, očajni stanari: 'Kroz moj prozor je sukljao plamen'

PožarObiteljska KućaVatrogasci
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BUKTINJA KOD DARDE /
Požar progutao dvije kuće, gasili ga šest sati bez prestanka: 'Krov mi je uništen, strop propao'