Požar progutao dvije kuće, gasili ga šest sati bez prestanka: 'Krov mi je uništen, strop propao'

Punih šest sati vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Darda gasili su požar koji je jučer u Mecama u obiteljskoj kući najprije zahvatio jednu pa potom i drugu kuću.

Foto: čitatelj Sib.hr

“Požar je zatečen u razbuktaloj fazi, a u vrijeme kad smo došli i Hitna pomoć vozila je ozlijeđenu 78-godišnjakinju u bolnicu“, rekao je za SiB.hr zapovjednik DVD Darda Ivica Novak.

Foto: čitatelj Sib.hr

Požar se nije zadržao na toj kući, već se proširio na susjednu kuću u vlasništvu žene (39), javila je PU osječko-baranjska.

Vlasnica druge kuće nije ozlijeđena, a u obje kuće urušilo se krovište, kazao je zapovjednik Novak.

“Riječ je o starijoj građevini izgrađenoj još 1958. godine, sa štukaturama pa je i gašenje bilo zahtjevno”, istaknuo je Novak.

Foto: čitatelj Sib.hr

Jedan od zahtjevnijih požara

Uz to što se urušilo krovište u jednoj kući te je unutrašnjost također opožarena, krov na drugoj kući je oštećen požarom i prema riječima zapovjednika Novaka, nije se urušilo. Zahvaljujući predanom radu vatrogasaca, odnosno neprestanom gašenju, vatra je obuzdana.

Foto: Dvd Darda

"Mogu pohvaliti svoje djelatnike koji su uspjeli nakon šest sati i deset minuta ugasili požar i staviti ga pod kontrolu", rekao je Novak, dodajući da je na intervenciju izišlo šest vatrogasaca s dva vozila.

Uzrok požara još uvijek nije poznat, a razlog jednog, kako ga je nazvao Novak, zahtjevnijih požara, znat će se po završetku očevida.

Foto: Dvd Darda

Čitatelj Nikola Pauk koji živi u susjednoj kući javio se u redakciju sib.hr-a i opisao što se dogodilo.

"Mene je probudio pas i čuo sam buku pa sam mislio da se čisti dimnjak na kući kod starice koja živi do nas. Dijeli nas dvodomka i nakon minute vidio sam da kuća gori. Krov mi je uništen, „rogovi“ su popadali i strop je propao, a uništen je i dnevni boravak i spavaća soba. Puno ljudi mi je ponudilo pomoć u vidu kratkotrajnog boravka, do nekog trajnijeg rješenja", rekao je Pauk za SiB.hr i ustupio fotografije.

POGLEDAJTE VIDEO: Vatra guta kuću na Maksimiru, očajni stanari: 'Kroz moj prozor je sukljao plamen'