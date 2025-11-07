Poljski huligani napali Zagrepčane na autocesti: 'Tukli su nas šakama i palicama, sve su nam uzeli'

"Tukli su nas šakama i palicama. Prijatelj ima hematom na glavi, a i ja sam ozlijeđen. Srećom, nemamo prijelome jer smo se branili koliko smo mogli. Sve su nam uzeli, novac za auto, torbe, osobne stvari. Sve su izvadili iz auta i pobacali po cesti, a potom pobjegli", ispričao je 40-godišnji Zagrepčanin kojeg su zajedno s prijateljem noćas napali poljski huligani na autocesti na putu za Graz.

Sve je krenulo iza 22 sata kada su naletjeli na kolonu i pomakli se u stranu da bi auti mogli proći kroz sredinu.

U tom trenutku, tvrdi, prema njima je krenula skupina od više od 20 ljudi koji su navukli bijele marame.

Gledali su sve automobile, kaže. Kao da nekog traže.

Mislili da su Dinamovci

"Kad su došli do nas, pitali su odakle smo. Rekli smo da smo iz Zagreba. Pogledali su tablice, a onda je počelo divljanje. Vikali su da smo Dinamo fans", ispričao je još uvijek u šoku za 24 sata.

Huligani su udarali po automobilu nogama i palicama te razbijali stakla. A onda su se okomili na njih dvojicu.

Prijatelja su izvukli iz auta, a njega mlatili u vozilu.

Napadnuti Zagrepčanin tvrdi da nisu imali Dinamova niti bilo kakva druga obilježja na sebi.

Ubrzo je stigla policije, koja im je potvrdila da su ih napali poljski navijači koji su vjerojatno bili u Celja na utakmici Konferencijske lige.

Dvojac je prevezen u bolnici gdje su im liječnici sanirali ozljede.

