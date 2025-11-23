Policijska potjera za automobilom u Kaštelima paralizirala naselje: 'Prošlo je 10 kombija i sto u civilu'

Splitska policija izvijestila je u nedjelju kasno navečer da je u tijeku postupanje i potraga za vozilom zagrebačke registracijske oznake koje se nije zaustavilo na policijsko zaustavno traženje.

"Vozilo ZG tablica nije se zaustavilo policijskim službenicima, postupanje je u tijeku," kratko su izvijestili iz splitske policije prve informacije koje imaju.

Lokalni portali navode kako su policijske ekipe primijećene od smjera Kaštela i Planog, preko Marine, pa sve do područja prema Trogiru. Prema riječima stanovnika s područja Kaštel Gomilice, policijskih vozila ima na više lokacija na magistrali u Gomilici, te je riječ o većem broju interventnih vozila, dodaju mediji.

"Prošlo je 10 kombija i pet ili šest malih, i sto u civilu", rekla je jedna čitateljica za Dalmaciju Danas.

U samom naselju Gomilica, kako dojavljuju mještani, policija je posebno vidljiva oko crkve i na većim raskrižjima. "Gomilica puna policije… vrte se oko crkve i po naselju non stop", stoji u jednoj poruci, uz dodatak da se vozila učestalo vraćaju istom rutom.

