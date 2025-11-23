Manijak u Zagrebu prijetio ženama: 'Bio je gol, vikao je da će nas sve ubiti'

Zagrebačka policija u petak je uhitila muškarca (42) zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijetnja na štetu dviju ženskih osoba (40 i 61).

Stanovnici Ježdovečke ulice za 24sata su ispričali da je osumnjičeni više puta prijavljen zbog prijetnji susjedi.

"Svi smo u velikom strahu, ja se tresem. On bi nekome od nas mogao nauditi. Ovo više nije normalno", kazala je susjeda.

Gol napao susjedu

Jedna od stanovnica Ježdovečke ulice ispričala je da ju je osumnjičeni muškarac prije nekoliko tjedana napao dok je bio gol.

"Vikao je, vrijeđao me. On uvijek hoda okolo i dere se da će nas ubiti. Da smo ku*ve. Neki susjedi su zatražili i zabranu prilaska. Sve nas je strah. Ja nisam mogla vjerovat da su ga pustili. Vidjela sam ga kako je stigao taksijem. Pije, a uznemirava ga susjedov pas koji tu i tamo zalaje. Onda krene vikati", ispričala je.

Policija je kazala da su nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičenog predali pritvorskom nadzorniku, a nadležnom državnom odvjetništvu je dostavljeno posebno izvješće.

