Objave na ćirilici odvele ga iza rešetaka: Policija pokucala muškarcu (50) u Vukovaru, imali su što za vidjeti

Vukovarska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 50-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje da je počinio kaznena djela javnog poticanja na nasilje i mržnju te nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Prema policijskom priopćenju, osumnjičeni je od početka rujna do 5. studenoga ove godine putem društvenih mreža i računalnih sustava u više navrata javno objavljivao tekstove na ćiriličnom pismu, kojima je poticao na nasilje i mržnju prema skupinama ljudi zbog njihove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Policija pronašla oružje

Tijekom pretrage doma i drugih prostorija koje koristi, policija je pronašla i oduzela oružje čije je posjedovanje je zakonom zabranjeno.

Istragom je također utvrđeno da je 50-godišnjak u dva navrata, tijekom rujna i listopada 2025. godine, putem objava na društvenim mrežama vrijeđao i omalovažavao policajce, zbog toga čega je zaradio prekršajnu prijavu.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, protiv 50-godišnjaka je podnesena kaznena prijava, a predan je pritvorskom nadzorniku PU vukovarsko-srijemske.

POGLEDAJTE VIDEO: Obuljen o presudi za napadnutu novinarku: 'Bilo je određenih provokacija s obje strane'