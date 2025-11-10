FREEMAIL
PRIJETIO JE /

Objave na ćirilici odvele ga iza rešetaka: Policija pokucala muškarcu (50) u Vukovaru, imali su što za vidjeti

Objave na ćirilici odvele ga iza rešetaka: Policija pokucala muškarcu (50) u Vukovaru, imali su što za vidjeti
Foto: Ilustracija Hrvoje Jelavic/pixsell

Tijekom pretrage doma i drugih prostorija koje koristi, policija je pronašla i oduzela oružje čije je posjedovanje je zakonom zabranjeno

10.11.2025.
16:26
danas.hr
Ilustracija Hrvoje Jelavic/pixsell
Vukovarska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 50-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje da je počinio kaznena djela javnog poticanja na nasilje i mržnju te nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Prema policijskom priopćenju, osumnjičeni je od početka rujna do 5. studenoga ove godine putem društvenih mreža i računalnih sustava u više navrata javno objavljivao tekstove na ćiriličnom pismu, kojima je poticao na nasilje i mržnju prema skupinama ljudi zbog njihove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti.

Policija pronašla oružje

Tijekom pretrage doma i drugih prostorija koje koristi, policija je pronašla i oduzela oružje čije je posjedovanje je zakonom zabranjeno.

Istragom je također utvrđeno da je 50-godišnjak u dva navrata, tijekom rujna i listopada 2025. godine, putem objava na društvenim mrežama vrijeđao i omalovažavao policajce, zbog toga čega je zaradio prekršajnu prijavu. 

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, protiv 50-godišnjaka je podnesena kaznena prijava, a predan je pritvorskom nadzorniku PU vukovarsko-srijemske.

NasiljeMrznjaćirilicaVukovarPolicija
