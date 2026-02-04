Prepoznajete li muškarca s fotografije? Policija ga traži u Istri

Policija traga za počiniteljem koji je u Babićima kod Umaga iz nezaključanog automobila ukrao novčanik. Krađa se dogodila u petak, nešto iza 13 sati, a u novčaniku su se nalazile osobne isprave i bankovne kartice u vlasništvu žene (46).

Počinitelj je nakon krađe otišao do bankomata i podignuo gotovinu u iznosu od nekoliko stotina eura.

Foto: Pu Istarska

Na fotografijama se nalazi osoba koja bi mogla imati saznanja o događaju, poručili su iz PU istarske.

"Pozivamo građane, ako prepoznaju osobu ili imaju druge korisne informacije o ovom događaju da se jave u Policijsku postaju Umag - Umago s ispostavom Buje - Buie, na brojeve telefona 192 ili 052 533 439 ili putem e-maila pp.umag@mup.hr. Informacije se mogu dostaviti i anonimno", poručili su iz policije.

Foto: Pu Istarska

