TREBAJU POMOĆ /

Prepoznajete li muškarca s fotografije? Policija ga traži u Istri
Foto: Pu Istarska

'Pozivamo građane, ako prepoznaju osobu ili imaju druge korisne informacije o ovom događaju da se jave u Policijsku postaju Umag - Umago s ispostavom Buje - Buie'

4.2.2026.
13:33
Tesa Katalinić
Pu Istarska
Policija traga za počiniteljem koji je u Babićima kod Umaga iz nezaključanog automobila ukrao novčanik. Krađa se dogodila u petak, nešto iza 13 sati, a u novčaniku su se nalazile osobne isprave i bankovne kartice u vlasništvu žene (46). 

Počinitelj je nakon krađe otišao do bankomata i podignuo gotovinu u iznosu od nekoliko stotina eura.

Na fotografijama se nalazi osoba koja bi mogla imati saznanja o događaju, poručili su iz PU istarske.

"Pozivamo građane, ako prepoznaju osobu ili imaju druge korisne informacije o ovom događaju da se jave u Policijsku postaju Umag - Umago s ispostavom Buje - Buie, na brojeve telefona 192 ili 052 533 439 ili putem e-maila pp.umag@mup.hr. Informacije se mogu dostaviti i anonimno", poručili su iz policije. 

