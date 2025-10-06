Policija objavila nevjerojatne detalje o ženi koja je kod Šibenika vozila auto bez guma

Žena (42) koja je u nedjelju oko podneva u Dubravi kod Šibenika vozila automobil Renault Clio bez guma bila je pijana i drogirana!

Šibensko-kninska policija u ponedjeljak je izvijestila da su je policajci zaustavili oko 12.20 sati. Utvrdili su da je u krvi imala 1,27 promila alkohola te da nije ni smjela biti za volanom jer je od ranije imala zabranu upravljanja motornim vozilom "B" kategorije.

Policajci su posumnjali da je pod utjecajem droge ili lijekova pa su joj ponudili testiranje na drogu. Preliminarno testiranje uistinu je utvrdilo da je imala droge u tijelu, no policija ističe da je vozačica izričito odbila "ponuđeno vađenje krvi i urina poradi analize i vještačenja".

Ide u zatvor

S obzirom na to da je počinila prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama policajci su je uhitili, a u ponedjeljak je izašla pred Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku.

Tužitelj je zatražio kaznu zatvora od 30 dana, novčanu kaznu tešku 2240 eura i oduzimanje vozačke na godinu dana. Sud joj je pak odredio 15-dnevni zatvor.

POGLEDAJTE VIDEO: Bizaran prizor! Žena kod Šibenika vozila bez guma, uhićena je