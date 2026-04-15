Detalji masovne tučnjave u Međimurju: Mjesto bilo pod opsadom policije, sukobile se dvije strane

Međimurska policija objavila je detalje masovne tučnjave koja se dogodila danas u Pribislavcu oko 13.30 sati.

Prema službenom izvješću, tučnjava se dogodila u dvorištu i kući u Ulici Stanka Vraza, a sukobile su se dvije strane. U jednoj je skupini bio 31-godišnjak, 21-godišnjak i stariji maloljetnik, a s druge 29-godišnjak i još jedan stariji maloljetnik.

U sukobu su lakše ozljede zadobili 29-godišnjak i jedan od starijih maloljetnika.

Na mjestu događaja pronađeno oružje

Policija je na mjestu događaja pronašla dvije sjekire, palicu i nož, a nakon očevida i odbačenu poluautomatsku pušku.

Foto: eMedjimurje

Naknadnim pregledom, utvrđeno da je puška prazna, dok je kriminalističkim istraživanjem utvrđeno da je prije tučnjave jedan hitac u zrak ispalio jedan od sudionika tučnjave.

"Petorka je privedena su u prostorije Policijske postaje Čakovec, u svezi kaznenog djela Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanjem oružja i eksplozivnih tvari Kaznenog zakona te prekršaja iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira", priopćili su iz policije i dodali da se kriminalističko istraživanje nastavlja.

POGLEDAJTE VIDEO: Velika akcija policije u Dalmaciji, uhićene dvije osobe: 'Bilo je i paljenja otpada...'