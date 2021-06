Ni više od 24 sata nakon teške prometne nesreće u Zagrebu, policija još nije utvrdila ključni detalj zbog kojeg su u nedjelju ujutro na raskrižju Zagrebačke avenije i Ulice Hrvatskog proljeća poginuli 24-godišnji motociklist Matej Podhraški i 68-godišnji biciklist Vinko Dizdar na kojeg je Podhraški naletio pri velikoj brzini. Naime, ne zna se koji je od njih dvojice prošao kroz crveno svjetlo na semaforu, niti je li Dizdar vozio bicikl ili ga je gurao preko ceste.

Baš na tom raskrižju nema videonadzora

"Kamere nam mogu uvelike pomoći pri rasvjetljavanju takvih događaja, posebice na ovakvim raskrižjima i posebno u situacijama ako treba utvrditi je li netko od sudionika prošao na crveno svjetlo. Nažalost, prometna nesreća koja se dogodila na Zagrebačkoj aveniji, odnosno samo raskrižje nije pokriveno kamerama, ali policija je u fazi izuzimanja snimaka s kamera koje se nalazi u obližnji privatnim objektima, odnosno poduzećima", kazao je za RTL Danas policijski službenik za preventivu cestovnog prometa Tomislav Sever.

Prometni stručnjak Željko Marušić tvrdi, pak, da je brzina bila presudni faktor u ovoj nesreći.

"Dinamika nesreće i posljedice ukazuju da je ovdje bila riječ o brzini od oko 150 kilometara na sat. Međutim, u motociklističkim krugovima je svojevrsno ultimativno postignuće biti frajer, voziti još brže, voziti 200 kilometara na sat i ti motocikli, prva, druga, treća, razvijaju već više 200 kilometara na sat i takve situacije su česte na tim dionicama i bilo je samo pitanje vremena kad će se ovakvo nešto dogoditi", kazao je Marušić za RTL.

Smiju li biciklisti voziti preko pješačkog prelaza?

Postavlja se i pitanje je li biciklist trebao prelaziti cestu gurajući bicikl ili ga je smio voziti.

"Sama riječ govori da je to pješački prijelaz i da služi pješacima. Dakle, biciklist koji dođe do obilježenog pješačkog prijelaza, mora sići s bicikla i gurajući ga mora prijeći preko pješačkog prijelaza i onda eventualno, ako postoji biciklistička staza, nastaviti dalje vožnju na biciklu", kazao je za RTL voditelj Službe za sigurnost cestovnog prometa MUP-a Josip Mataija.

Odredba o guranju bicikla ne postoji ni u jednom zakonu, odgovaraju policiji iz Sindikata biciklista. Za njih je ta ideja apsurdna.

"To znači da bi, prateći zakon, bicikl morao voziti po stazi, kad staza nestane skrenuti na kolnik, proći dio gdje staze nema i vratiti se natrag na stazu. Bolje je nemati biciklističku infrastrukturu, da biciklisti imaju kontinuirani put po kolniku, nego po biciklističkoj stazi koja svakih sto metara prestaje i ponovno počinje", rekao je Davorin Belamarić iz Sindikata biciklista.

'Kad god bude sunce sjalo, znam da je to on'

Na Facebooku se oglasio i brat poginulog Matije, Igor Podhraški.

"Hvala svima od srca. Teško je, ali najteže je doći prvi i sjediti, imati ružičaste naočale kao da će sve biti OK. Ali nije i neće. On je u mom srcu zauvijek, sve bih za njega učinio. Kad god bude sunce sjalo, znam da je to on. Koliko puta mi je rekao, alo braco, star si dosta. radi djecu, a ne aute, motore. Al ne, braco glup. I nažalost zbog toga nije moj brat vidio djecu, svoje nećake. Da. Žao mi je iskreno, nikad si neću oprostit. Ali samo ću reći - hvala ljudi što ste uz mene i moju obitelj", napisao je brat poginuloga.