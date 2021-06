Još se ne zna tko je kriv za nesreću na na križanju Ulice Hrvatskoga sokola i Zagrebačke avenije u Zagrebu u kojoj su u nedjelju ujutro poginuli 24-godišnji motociklist Matija Podhraški i 68-godišnji biciklist Vinko Dizdar. Policijskom istragom treba se utvrditi tko je od njih dvojice prošao kroz crveno svjetlo na semaforu. Činjenica da se motocikl nalazio čak 15 metara od tijela poginulog motociklista upućuje na to da je on vozio prebrzo, ali policija traži svjedoke kako bi utvrdila je li možda biciklist prelazio cestu dok je na semaforu bilo crveno.

'Bio je iznimno pažljiv vozač, strogo se držao ograničenja'

Poznanica poginulog biciklista, inače odvjetnika iz Novske Vinka Dizdara, kazala je za 24 sata da je on svakodnevno putovao 120 kilometara u Novsku na posao.

"Bio je iznimno pažljiv vozač, strogo se držao ograničenja. Čak su mu neki zamjerili da presporo vozi automobil", kazala je.

Dizdar je, kaže ona, prije odlaska u odvjetničke vode bio sudac, a nekoć se aktivno bavio kuglanjem u Novskoj. U Zagrebu živio s drugom suprugom, nakon što mu je prva supruga preminula. Iz prvog braka imao je sina i kćer, a iz drugog braka sina, koji je trenutno student. Obitelj je policiji prijavila njegov nestanak nakon što je u nedjelju ujutro krenuo biciklom do Jarunskog jezera, a satima se nije javljao na pozive.

Obitelj i prijatelji tvrde da Matija nije 'divljao' motociklom

A od poginulog motociklista Matije Podhraškog obitelj i prijatelji opraštali su se u suzama na mjestu nesreće. Njegova braća su plakala, a otac je neutješno grlio kacigu poginulog sina.

"Ne mogu nikoga kriviti. Krivim samo sebe što ga nisam nazvao da mu oduzmem nekoliko sekundi da se to ne dogodi", kazao je za 24 sata Igor Podhraški, Matijin stariji brat.

On je prethodno u objavi na Facebooku među ostalim napisao: "Koliko puta mi je rekao, alo braco, star si dosta. radi djecu, a ne aute, motore. Al ne, braco glup. I nažalost zbog toga nije moj brat vidio djecu, svoje nećake. Da. Žao mi je iskreno, nikad si neću oprostit. Ali samo ću reći - hvala ljudi što ste uz mene i moju obitelj."

Obitelj poginulog Matije posebno pogađaju komentari o njegovom navodnom divljanju motorom. Kažu kako Matija nije bio takav, a isto govore i susjedi i prijatelji obitelji.

'Zbog loše infrastrukture biciklisti često moraju kršiti pravila'

Tena Šarić Rukavina iz Sindikata biciklista napominje kako prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, bicikli trebaju voziti po obilježenim biciklističkim prijelazima preko kolnika.

"Štoviše, jasno je definirano da bicikli na tim prijelazima imaju prednost u odnosu na vozila koja voze po kolniku i koja im sijeku put, prilikom skretanja iz istog pravca ili iz sporedne ulice", kazala je Šarić Rukavina za 24 sata.

Ona posebno ističe problem loše izvedene biciklističke infrastrukture u Zagrebu.

"Bivša vlast znala je isticati kako su napravili puno kilometara staza, no to ne znači da su one kvalitetno izvedene, većina uopće nije u skladu s pravilnikom. Zapravo, zbog nepropisne infrastrukture biciklisti su često primorani kršiti neka pravila kako bi spasili život", kazala je Šatić Rukavina iz Sindikata biciklista.