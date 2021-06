Jtros se nešto prije devet sati na križanju Zagrebačke avenije i Ulice Hrvatskog sokola dogodila teška prometna nesreća u kojoj su smrtno stradale dvije osobe, biciklist i motorist.

Nesreća se dogodila u 8:48 sati, a promet je od Ulice Hrvatskog sokola do Rudeške ulice bio u potpunosti prekinut do 11:45 sati. Policija je sada objavila detalje ove nesreće.

Do kobnog sudara je došlo kada je biciklist prelazio Zagrebačku aveniju na semafora te je tada na njega naletio motorist. No, nije utvrđeno kome je bilo zeleno svjetlo pa će se to kasnije vještačiti.

Očevid je završen, ali policija ni nakon očevida nije uspjela identificirati poginulog biciklista pa će se pristupiti utvrđivanju identiteta.

Ne zna se kome je bilo zeleno

"Danas, 20. lipnja oko 8.40 sati, 24-godišnjak je upravljao motociklom marke Suzuki zagrebačkih registarskih oznaka, a kretao se sjevernim kolnikom Zagrebačke avenije lijevom prometnom trakom za ravno u smjeru zapada. Dolaskom do raskrižja s Ulicom Hrvatskog sokola, ušao je u raskrižje i nastavio vožnju zadržavajući smjer kretanja za vrijeme dok je na semaforu za njegov smjer kretanja bilo upaljeno neutvrđeno prometno svjetlo.

Tom prilikom, prednjim dijelom motocikla naletio je na desnu stranu bicikla marke Fuji kojim je upravljao zasad nepoznati vozač, a kretao se biciklističkom stazom prelazeći sjeverni kolnik Zagrebačke avenije preko pješačkog prijelaza s istočne strane raskrižja u smjeru sjevera za vrijeme dok je na semaforskom uređaju za njegov smjer kretanja bilo upaljeno neutvrđeno prometno svjetlo.

Od tog naleta motocikl se nastavio nekontrolirano kretati sjevernim kolnikom Zagrebačke avenije u smjeru zapada, nakon čega je u padu na desnu bočnu stranu prednjim dijelom naletio na stražnji dio osobnog automobila zagrebačkih registarskih oznaka, kojim je upravljao 29-godišnjak, a kretao se sjevernim kolnikom Zagrebačke avenije desnom prometnom trakom za ravno ispred navedenog, u istom smjeru.

U prometnoj nesreći na mjestu događaja smrtno su stradali vozač motocikla i zasada nepoznata muška osoba, a tijela su prevezena u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu", stoji u priopćenju policije.

Očevid prometne nesreće obavila je zamjenica Općinskog državnog odvjetnika u zagrebu uz asistenciju Ekipe za očevide II. postaje prometne policije Policijske uprave zagrebačke.

Motor marke Suzuki vozio je mladić rođen 1997. godine. Sudario se s biciklistom, muškarcem u šedesetim godina.

Susjed: Dosta djece prolazi tuda

Dean Španić koji stanuje u blizini nesreće otkrio je za HRT da na ovom području inače često divljaju motoristi, ali i da policija ne radi posao kako bi trebala.

"Najviše motoristi, oni divljaju stalno, a mi biciklisti pazimo se, no ima svakakvih i među biciklistima. Vrućine su sigurno uzele neki danak. Policija ne radi svoj posao kako treba. Ovo je velika nesreća i strašno je što se to dogodilo u rano jutro u nedjelju, zato što tu dosta djece prolazi. Ne znam što bismo trebali učiniti, ležećih (policajaca) je ionako previše", rekao je Španić za HRT.

Svjedokinja: 'Čula sam ubrzanje, udarac i proklizavanje'

Svjedokinja nesreće kazala je ranije za 24 sata kako je prizor bio grozan.

"Čula sam kako motor ubrzava i zatim udarac i proklizavanje. Kada sam sišla motorista je ležao kod autobusne stanice i nije davao znakove života. Biciklist je bio usred prometa i samo ležao", kazala je svjedokinja ove nesreće za 24 sata.

"Do bicikliste nisam mogla doći no vidjela sam da mu fali dio tijela a bicikl je bio posvuda. Hitna je došla i proglasila motoristu mrtvim te otišla do bicikliste. Prizor je bio grozan", ispričala je.