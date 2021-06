Jutros se u Zagrebu na Zagrebačkoj aveniji dogodila prometna nesreća u kojoj su se sudarili vozač motora i bicikla te su obojica na mjestu poginula, javlja policija. Nesreća se dogodila u 8.48 sati između skretanja za Rudeš i ulice Hrvatskog sokola.

"Čula sam kako motor ubrzava i zatim udarac i proklizavanje. Kada sam sišla motorista je ležao kod autobusne stanice i nije davao znakove života. Biciklist je bio usred prometa i samo ležao", kazala je svjedokinja ove nesreće za 24 sata.

'Prizor je bio grozan'

"Do bicikliste nisam mogla doći no vidjela sam da mu fali dio tijela a bicikl je bio posvuda. Hitna je došla i proglasila motoristu mrtvim te otišla do bicikliste. Prizor je bio grozan", ispričala je.

Očevid je u tijeku, a policija je privremeno zatvorila promet Zagrebačkom avenijom u smjeru zapada. U smjeru istoka promet se odvija kroz jednu traku i okolne ulice.