Policija zaustavila auto, uslijedio je šok: Vozač imao 1,7 grama kokaina, a u prtljažniku...

Istarska policija u petak je izvijestila da su jučer u poslijepodnevnim satima provodili pojačane aktivnosti s ciljem prevencije protupravnog ponašanja te pronalaska počinitelja kaznenih djela, ističući da je suzbijanje zlouporabe droga jedan od prioriteta u njihovu radu.

Na autocesti A9 zaustavili su automobil kojim je upravljao 51-godišnji muškarac koji je kod sebe posjedovao 1.7 grama kokaina.

Pretragom automobila u prtljažniku su pronašli još 1042 grama kokaina i dva mobilna uređaja. Pronađeni predmeti su oduzeti, a droga će se dostaviti na vještačenje u Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić".

Osumnjičeni je po dovršetku kriminalističkog istraživanja, danas u poslijepodnevnim satima, priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske, uz kaznenu prijavu koja je dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu, kažu u policiji.

