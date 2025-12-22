Policija ga zaustavila, a on pijan i bez položenog vozačkog počeo vrijeđati: Čeka ga 'lijepa' kazna

Pijanom vozaču (56), koji je u Šemovcu vozio bez položenog vozačkog ispita, te vrijeđao i omalovažavao policijske službenike, prijeti novčana kazna do 5 300 eura ili kazna zatvora do 120 dana.

Po pravomoćnosti odluke o prekršaju odredit će mu se i 12 negativnih prekršajnih bodova, izvijestila je u ponedjeljak PU varaždinska.

Policija je u nedjelju navečer u Šemovcu zaustavila osobni automobil koji je bez položenog vozačkog ispita i sa 2,30 promila vozio 56-godišnjak. Uz uporabu sredstava prisile do otrežnjenja je priveden u Policijsku postaju. Cijelo je vrijeme policijske službenike vrijeđao i omalovažavao raznim pogrdnim riječima, a to je nastavio i po privođenju u Policijsku postaju.

U prostorije policije pozvana je i ekipa Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, koja je utvrdila da prilikom uporabe sredstava prisile nije zadobio nikakve vidljive ozlijede, dok je daljnji liječnički pregled odbio.

Za počinjene prekršaje vozaču prijeti novčana kazne do 5 300 eura ili kazna zatvora do 120 dana, a po pravomoćnosti odluke o prekršaju odredit će mu se i 12 negativnih prekršajnih bodova.

