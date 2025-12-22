FREEMAIL
TEŠKE RIJEČI I 2,3 PROMILA /

Policija ga zaustavila, a on pijan i bez položenog vozačkog počeo vrijeđati: Čeka ga 'lijepa' kazna

Policija ga zaustavila, a on pijan i bez položenog vozačkog počeo vrijeđati: Čeka ga 'lijepa' kazna
Foto: Rtl Danas - ilustracija

Za počinjene prekršaje vozaču prijeti novčana kazne do 5 300 eura ili kazna zatvora do 120 dana

22.12.2025.
11:04
Hina
Rtl Danas - ilustracija
Pijanom vozaču (56), koji je u Šemovcu vozio bez  položenog vozačkog ispita, te vrijeđao i omalovažavao policijske službenike, prijeti novčana kazna do 5 300 eura ili kazna zatvora do 120 dana.

Po pravomoćnosti odluke o prekršaju odredit će mu se i 12 negativnih prekršajnih bodova, izvijestila je u ponedjeljak PU varaždinska.

Policija je u nedjelju navečer u Šemovcu zaustavila osobni automobil koji je bez položenog vozačkog ispita i sa 2,30 promila vozio 56-godišnjak. Uz uporabu sredstava prisile do otrežnjenja je priveden u Policijsku postaju. Cijelo je vrijeme policijske službenike vrijeđao i omalovažavao raznim pogrdnim riječima, a to je nastavio i po privođenju u Policijsku postaju.

 U prostorije policije pozvana je i ekipa Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, koja je utvrdila da  prilikom uporabe sredstava prisile nije zadobio nikakve vidljive ozlijede, dok je daljnji liječnički pregled odbio.

Za počinjene prekršaje vozaču prijeti novčana kazne do 5 300 eura ili kazna zatvora do 120 dana, a po pravomoćnosti odluke o prekršaju odredit će mu se i 12 negativnih prekršajnih bodova.

