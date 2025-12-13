Pogledajte snimke hale CIAK-a nakon požara: Zbog opasnih kemikalija prati se kvaliteta zraka

U mjestu Gubaševo, pokraj Zaboka, noćas je oko 23 sata izbio požar u zgradi CIAK-a. Tvrtka ondje ima hale i pogon za recikliranje akumulatora.

Posebno zabrinjava skladište s opasnim otpadnim kemikalijama zbog čega Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” prati kvalitetu zraka.

Prema riječima gradonačelnice Zaboka, Valentine Đurek, prvi rezultati nisu upućivali na ništa zabrinjavajuće, ali to su bili preliminarni rezultati, piše Zagorje International.

Požar stavljen pod kontrolu

U gašenju požara noćas je sudjelovalo 60 vatrogasaca, a jutros je stavljen pod kontrolu i u tijeku je dogašivanje.

"Požar je lokaliziran, sad se vrši dogašivanje nedostupnih mjesta koje pokušavamo dogasiti, požar se više ne može širiti", rekao je Dražen Sinković iz Zagorske javne vatrogasne postrojbe za Zagorje international.

'Bilo je povremenih detonacija'

Župan Krapinsko-zagorske županije, Željko Kolar, pohvalio je rad vatrogasaca.

"Situacija je pod kontrolom, vatrogasci su odradili ogroman posao i moram posebno naglasiti to da je bilo povremenih detonacija, ali su vatrogasci dobili izuzetno kvalitetne informacije od samih djelatnika CIAK-a. Točno se znalo gdje je što posloženo, koji materijal i u kojim količinama tako da je bilo puno lakše organizirati samo gašenje", rekao je Kolar.

Potvrdio je i da se u pogonu nalaze opasne tvari, kazavši da nema konkretnih informacija o tome. Dodao je i da CIAK ima sve potrebne dozvole i da se redovito odrađuju kontrole inspekcijskih službi.