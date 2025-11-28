FREEMAIL
SLAVONSKI BROD /

Podignuta optužnica protiv roditelja preminule djevojčice (2): Hitnu pozvali tek kad je prestala disati

Podignuta optužnica protiv roditelja preminule djevojčice (2): Hitnu pozvali tek kad je prestala disati
Foto: Ivica Galović/pixsell

Tijekom istrage je utvrđeno da je dijete tijekom kupanja zadobilo opekline, a ozljede su roditelji pokušali sanirati sami, pomoću krema

28.11.2025.
11:14
danas.hr
Ivica Galović/pixsell
Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu podignulo je optužnicu protiv roditelja djevojčice (2) koja je tragično preminula od opeklina u rujnu ove godine.

Ocu (33) i majci (25), državljanki Srbije, se stavlja na teret da su 10. rujna u Slavonskom Brodu počinili kazneno djelo na štetu svog djeteta, pri čemu je dijete smrtno stradalo. 

Zbog opasnosti od bijega u Srbiju, Optužno vijeće je roditeljima produljilo istražni zatvor

Stradala tijekom kupanja

Djevojčica je u bolnicu dovezena 11. rujna, bez vitalnih znakova i s vidljivim opeklinama. Liječnici su u vozilu Hitne pomoći pokušavali reanimirati dijete, to su nastavili i liječnici u bolnici, nažalost bez uspjeha.

Tijekom istrage je utvrđeno da je dijete tijekom kupanja zadobilo opekline, a ozljede su roditelji pokušali sanirati sami, koristeći kreme. Hitnu su pozvali tek kada je dijete izgubilo svijest i prestalo disati.

Podsjetimo, ova obitelj ima još troje djece i živi u iznajmljenom stanu u Slavonskom Brodu. 

POGLEDAJTE VIDEO: Roditelji djevojčice (2) iz Slavonskog Broda privedeni na ispitivanje

UbojstvoOpeklineSlavonski Brod
SLAVONSKI BROD /
