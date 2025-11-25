Podignuta optužnica protiv policajaca u Osijeku: Odavali tajne podatake i primali mito

USKOK je, nakon dovršene istrage, pred Županijskim sudom u Osijeku podigao optužnicu protiv četvorice osumnjičenih – dvojice hrvatskih državljana (rođenih 1970. i 1964.), jednog državljanina Srbije (1980.) te jedne osobe s dvojnim državljanstvom Srbije i Bosne i Hercegovine (1969.).

Kako navode, tereti ih se za zlouporabu položaja i ovlasti, primanje mita te poticanje i pomaganje u počinjenju tih kaznenih djela

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Optužnicom se I. II. i III. okr. terete da su, u razdoblju od 30. studenoga do 22. prosinca 2022. u Tovarniku i drugim mjestima u Hrvatskoj i Srbiji, omogućili jednoj osobi nezakonito dobivanje podataka iz policijskih evidencija. Naime, nakon što je za sada nepoznata osoba iz Srbije od III. okr. zatražila da od policijskih službenika u Hrvatskoj pribavi podatke iz Informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske za jednu osobu, III. okr. je navedeno traženje prenio II. okr., koji je zatim dogovorio s I. okr. - policijskim službenikom Postaje granične policije Tovarnik, da u navedenom informacijskom sustavu izvrši provjere i dostavi mu zatražene podatke. Tako je I. okr., sukladno dogovoru, koristeći se svojim ovlaštenjima izvršio uvid u evidencije te potom podatke proslijedio II. okr. znajući da se radi o podacima koji se ne smiju priopćavati neovlaštenim osobama. Te je podatke II. okr. dalje proslijedio III. okr., koji ih je zatim dao osobi koja ih je tražila, a do kojih podataka ta osoba nije mogla doći na legalan način.

Nadalje se I. okr. stavlja na teret da je tijekom 2024. i 2025. godine, kao voditelj smjene graničnog prijelaza Postaje granične policije Tovarnik, u dogovoru s IV. okr., u cilju da se nepripadno materijalno okoristi, stranim državljanima za novčane nagrade omogućio neistinit prikaz zakonitosti njihovog boravka na području Schengenskog prostora i ostvarivanje drugih prava koja iz toga proizlaze. Naime, nakon što je I. okr. od IV. okr. zaprimio putne isprave od ukupno osam osoba i to jedne državljanke Sjeverne Makedonije i sedam državljana Srbije te dogovorene novčane iznose, u njih je utisnuo ulazno/izlazne štambilje Postaje granične policije Tovarnik s namještenim datumima, znajući da te osobe nisu u to vrijeme pristupile graničnoj kontroli na navedenom graničnom prijelazu, čime im je omogućen neistinit prikaz boravka u Hrvatskoj i izlaska iz Hrvatske.

Osim toga je IV. okr. 1. ožujka 2024. u Srijemskim Lazama, nakon što je za sada nepoznata osoba od njega zatražila da od policijskih službenika pribavi podatke iz Informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske o jednoj osobi te o identitetu osoba koje su se prethodnog dana prilikom izlaska iz Hrvatske nalazile u osobnom automobilu, navedeno traženje prenio I. okr. policijskom službeniku Postaje granične policije Tovarnik, s time da mu nakon izvršenih provjera dostavi podatke iz navedenog sustava. Potom ih je I. okr., znajući da se ti podaci ne smiju priopćavati neovlaštenim osobama, sukladno dogovoru dostavio IV. okr. koji ih je proslijedio za sada nepoznatoj osobi", javlja USKOK.

