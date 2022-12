Devet i pol mjeseci od prometne nesreće u kojoj je vozeći BMW sa 113 km/h kroz crvena svjetla na semaforu u centru Zagreba i sa 2,6 promila alkohola u krvi, skrivio nesreću u kojoj je poginuo taksist KrunoslavKunkušak (42), a njegov putnik Josipa I. (38) ostao nepokretan, na Županijskom sudu u Zagrebu izrečena je nepravomoćna presuda Ivanu Pavloviću (40).

Sudsko vijeće pod predsjedanjem sutkinje Danijele Kustec osudilo je optuženog vozača na šest i pol godina zatvora te mu je izrečena i sigurnosna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od tri godine koja počinje teći nakon što kaznu odsluži. Mora platiti i 19.820 kuna sudskih troškova.

Na objavi presude se Pavlović pojavio te ju je saslušao mirno pognute glave nakon čega su mu stavljene lisice na ruke i direktno je odveden u zatvor Remetinec, piše Jutarnji. Otac, pokojnog taksiste je odmah po izricanju visine kazne u suzama napustio sudnicu.

'Pijan jurio, koristio mobitel'

"Kao otegotne okolnosti sud vam je uzeo u obzir dva prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama jer ste vozili u teško pijanom stanju i prošli ste na crveno. Prema vlastitim navodima, konzumirali ste i Normabel. Otegotno je i to što ste prije same nesreće tri puta prošli na križanjima kroz crveno svjetlo i jednom kroz žuto. U vožnji ste također koristili mobitel. Od 22.30 do 22.45 ste imali 10 odlaznih neodgovorenih poziva. U vrijeme nesreće u 22.44 se sjećate koga ste zvali?

Vašom krivnjom život je izgubila osoba stara 42 godine koja je iza sebe ostavila dijete, suprugu i oca. Vašom krivnjom druga osoba stara 38 godina koja je bila putnik u taksiju, zadobila je najteže ozljede mozga. Iako mu je život spašen, šanse da preživi u tom vegetativnom stanju su svakim danom sve manje", rekla je obrazlažući presudu sutkinja navodeći i kao otegotnu okolnost činjenicu da je Pavlović u centru grada vozi 113 km/h.

'Vaša djeca će bar imati prilike s vama zaplesati na vječanju'

Kao olakotne okolnosti pak sud je uzeo u obzir Pavlovićevo priznanje krivnje te iskreno kajanje, ali i činjenicu da je otac troje maloljetne djece.

"Vaša djeca će odrastati bez vas, ali ona ne bi trebala snositi velike posljedice vašeg ponašanja. Ona će imati prilike jednog dana kada dođete kući, zaplesati s vama na maturalnoj zabavi i na vjenčanju za razliku od djeteta pokojnog Kunkušaka koje tu priliku nikada neće imati", zaključila je sutkinja.