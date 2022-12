Ako se manevri Viktora Orbána doimaju kao déjà-vu, to je zato što jesu. Mađarski premijer bez imalo uzusa ucjenjuje vetom, koliko god to pitanje bilo nepovezano, kako bi iz Bruxellesa izvukao maksimum ustupaka.

Dok EU juri prema Božiću i kraju godine s nizom političkih prijedloga koji trebaju jednoglasno odobrenje, jedna zemlja izigrava Grincha, pišu za FT Valentina Pop i Henry Foy u Bruxellesu.

Bruxelles je Mađarskoj rekao da njezinih 5,8 milijardi eura novca za oporavak od pandemije i drugih sredstava EU-a neće stići u skorije vrijeme. Kao odgovor koristi najveće oružje koje ima: veto na bilo koju odluku EU-a koja zahtijeva jednoglasnost svih 27 država članica.

Ne da potporu za Ukrajinu

Na jučerašnjem velikom danu sastanaka veleposlanika EU-a, Mađarska — nakon što je u utorak već stavila veto na paket pomoći Ukrajini vrijedan 18 milijardi eura — izjasnila se protiv novog paketa sankcija Rusiji i prijedloga da se udvostruči fond EU-a za opskrbu oružjem Ukrajine i drugih zemalja .

"Oni kompliciraju gdje god mogu", rekao je visoki dužnosnik EU-a koji je izvijestio o sastancima. "Postaje prilično predvidljivo."

Neki diplomati već su izrazili zabrinutost da će Mađarska "uzeti taoce" svih nadolazećih odluka EU-a koje zahtijevaju jednoglasnost, a ne samo 18 milijardi eura za Ukrajinu i sporazum OECD-a o porezu na dobit koji je Budimpešta blokirala u lipnju.

'Trebamo očekivati radikalne poteze'

“Trebamo očekivati radikalne poteze, trebamo biti spremni”, rekao je jedan visoki diplomat EU.

Osim devetog paketa sankcija, još jedna odluka koju bi Budimpešta mogla uložiti veto je proširenje schengenskog prostora bez graničnih kontrola na Hrvatsku, a možda i Rumunjsku i Bugarsku (na tu temu danas se sastaju ministri unutarnjih poslova). Mađarska se dosad izjasnila u korist Bugarske, a Hrvatska nije dobila nikakve informacije o mogućem vetu, ali ništa se ne može isključiti.

Orbán ponovno izaziva EU jer zna da Kijev treba novu količinu financiranja što je prije moguće. Prijestolnice EU-a u međuvremenu su počele raditi na osiguravanju novca među njih 26, no za to je potrebno više vremena i odobrenje nacionalnih i EU-parlamenata.

I Budimpešti otkucava sat

Vrijeme pritišće i mađarsku stranu. Ako EU ne odobri planove potrošnje za financiranje oporavka do kraja prosinca, pristup do 70 posto tih milijardi će propasti.

"Ažuriranje" procjene vladavine prava koje podupire preporuku Europske komisije da se zamrzne trećina strukturnog financiranja Budimpešte, što su zatražili ministri financija do sutra, moglo bi otvoriti put kompromisu. Ažuriranje bi moglo utvrditi da je Budimpešta postigla određeni napredak, ali i dalje zamrznuti neke od svojih strukturnih fondova. To bi moglo dovesti do toga da glavni gradovi podrže planove potrošnje za oporavak prije nego što se pretvore u bundevu u novogodišnjoj noći.

Dok diplomati očekuju da će Orbán popustiti prije summita čelnika EU-a idućeg tjedna umjesto da riskira ponavljanje mučnog iskustva koje je imao u ljeto 2021. (kada ga je više čelnika napalo zbog LGBT+ prava), strpljenje je na izmaku. “U Vijeću nema previše ljubavi prema Mađarskoj, pogotovo jer se ova drama ponavlja u sve kraćim i kraćim intervalima”, rekao je drugi visoki diplomat EU-a.